ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Честито на имениците!
В началото на Своята дейност, когато избирал учениците Си, Христос минал край масата, където Матей събирал налозите, видял го и веднага му казал: "Върви след Мене!".
Матей оставил всичко и начаса тръгнал след Иисус. Дори предложил вечеря на Учителя и на останалите ученици, а там дошли и негови другари от дотогавашната му служба. Затова юдейските първенци обвинили Христос, че "яде и пие с грешници".
Иисус чул това и им казал: "Здравите нямат нужда от лекар, а болните; Аз не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние". Наистина евреите гледали на митарите като на големи грешници, понеже събирали налози за римското правителство. А и митарите често били нечестни хора и взимали повече от определеното, за да се обогатяват. Но явно Матей не бил като останалите и Господ прозрял това у него. Намерил го достоен да приеме истинското учение. Оттогава Матей бил винаги с Христос в числото на Неговите дванадесет ученици.
В евангелията е наричан още Левий, но сам той от смирение нарича себе си Матей митар, сякаш, за да напомня за своето предишно звание. Придружавал божествения Учител през цялото време на Неговата дейност, а след Петдесетница тръгнал сам да разпространява учението Му. Написал и евангелие, в което с ясен език описал събитията от земния живот на Господ и предал всичко по-важно от Неговата проповед и от чудесата Му. Смята се, че е писал евангелието за своите сънародници евреи.
За живота на евангелист Матей са запазени малко сведения. Проповядвал в далечни страни, като Мидия, Партия, Персия и Индия. Според преданието завършил живота си мъченически.
Имен ден празнуват Матей, Матьо и Матея.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години ...
21:48 / 15.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места...
21:17 / 15.11.2025
След три години тежка битка с рака почина Иван Милев
15:14 / 15.11.2025
Започва най-новият хитов български сериал, направен по бестселър
10:49 / 15.11.2025
Събота и то каква за някои зодии
07:10 / 15.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Почина легендарен българин
17:18 / 14.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS