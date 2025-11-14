Честито на имениците

ИЗПРАТИ НОВИНА
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 05:05Коментари (0)905
Днес, 14 ноември, е празникът на Свети апостол Филип в православния календар. Ето какво задължително трябва да се прави на този църковен празник и какви са забраните, свързани с него.

История на Св. Апостол Филип

Свети Филип е роден във Витсаида Галилейска – същия град, откъдето са родом апостолите Андрей и Петър. Преданието гласи, че е отгледан в благочестиво еврейско семейство и е получил добро образование. Той е бил запознат със Светото писание и е притежавал силен характер, способен на решителни действия.

Някои раннохристиянски източници твърдят, че Филип е бил ученик на Йоан Кръстител и е принадлежал към онези, които са живели в очакване на появата на Месията. Филип е един от първите, призовани за ученичество от Исус Христос. Евангелистът Йоан отбелязва: "Исус намери Филип и му каза: "Следвай Ме""(Йоан 1:43).

Филип веднага приел призива и вдъхновен от срещата си с Христос, довел Натанаил (Варатоломей) при Него, изричайки известната фраза: "Намерихме Този, за Когото Моисей е писал в Закона и Пророците".  Това показва, че Филип е имал задълбочени познания в Стария завет и способност да разпознава духовни истини. 

След слизането на Светия Дух, апостол Филип тръгнал да проповядва. Древни църковни документи и предания свидетелстват, че той е извършвал обширна мисионерска дейност.

Неговите проповеди са съпроводени с множество изцеления, обръщане на езичници във вярата, разобличаване на идолопоклонството и унищожаване на езически култове. Особено запомнящо се е чудото с изгонването на змия в Хиераполис, което е причинявало големи страдания.

Според Преданието, светият апостол Филип е претърпял мъченическа смърт около 80-та година. Това се случило в Хиераполис, Фригийски. Местни езически жреци подбудили тълпа, възмутена, че проповедите на апостола разрушават култа им. Филип бил измъчван и разпнат с главата надолу. Някои източници отбелязват, че е бил убит с камъни, докато все още бил на кръста.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 14 ноември 

Ако е топло, се очаква зимата да бъде мека, с чести размразявания. Ако сняг е паднал върху замръзналата земя и ще остане там дълго време, без да се топи. Червеният залез означава силни ветрове.

На този ден, според народната традиция, е забранено да се предприема почистване на дома: вярвало се е, че заедно с боклука и мръсната вода, цялото богатство може да напусне къщата.

В деня на св. Филип традиционно се четат молитви преди Рождественския пост, който продължавал до Коледа (25 декември по нов стил). На този ден хората се опитвали да избягват тежък труд, предпочитайки почивка и семейни празненства. Хората се угощавали щедро, за да се подсилят и да се запасят с енергия преди дългия период на пост. Коледните пости започват на 15 ноември.

Имен ден празнуват Филип, Филипа, Фильо и Филка.







