Журналистката Ани Цолова сподели личната си и болезнена история за последствията от ядрената авария в Чернобил по повод 40 години от трагедията. Тя разкри, че преди две десетилетия се е наложило да претърпи операция на щитовидната жлеза, като лекарите директно са свързали здравословния ѝ проблем с радиоактивното замърсяване от 1986 година.

Цолова припомня думите на лекаря, който я е оперирал: "Явно Вашите родители не са били от важните тогава – тези, които са знаели и са направили всичко възможно да предпазят себе си и децата си“.

По време на инцидента на 26 април 1986 г. журналистката е била на 11 години. Тя разказва как по времето, когато радиационният облак е преминавал над България, е била на село и е консумирала зеленчуци от градината, без семейството ѝ да подозира за опасността. Цолова прави паралел с Швеция, където правителството веднага е информирало гражданите си, докато в България е наложена информационна завеса, споделя бившата журналистка във фейсбук, видя Plovdiv24.bg.

В текста си тя посочва като основна причина за тежките последствия върху българското население решението на тогавашния държавен ръководител Тодор Живков да се подчини на интересите на СССР със заповедта "Ще си мълчим“. Според нея това е ярък пример за вредата от авторитаризма и диктатурата.

Ани Цолова изразява опасение, че днес историята се пренаписва, а култът към личността и дезинформацията отново се нормализират. Тя завършва с благодарност към лекарите, които са се погрижили за нея, подчертавайки, че днес се чувства добре, но всички продължаваме да плащаме цената на пропагандата.