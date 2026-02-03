© Днес е Зимен Симеоновден – един от най-неблагоприятните дни в годината. Православната църква почита паметта на свети Симеон Богоприимец и на Света Анна пророчица.



Народните поверия, свързани с този ден:



– Не се реже, сече или пробожда с нож, ножица, игла, секира;



– Не се плете, преде, тъче и шие;



– Не се дава нищо назаем;



– Не се изхвърля пепел и смет навън;



– Не се изнасят вещи от дома, за да не "излезе берекетът“;



– В някои райони не се споменава думата "вълк“.



На 3 февруари имен ден празнуват:



Симеон, Симеона, Симеонка, Симеонко, Симо, Симон, Симона, Симонка, Симча, Симчо, Сима, Симан, Симана, Мони, Моньо, Мона, Монка, Моника.