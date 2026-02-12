ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жълт код за Пловдив утре
През следващото денонощие ще бъде облачно. През нощта на места в северозападните райони ще е мъгливо. След полунощ от югозапад ще започне да вали дъжд. Валежите през деня ще обхванат по-голямата част от страната. Значителни по количество ще бъдат те на много места в южните райони. В югоизточните части от страната ще има и гръмотевична дейност. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток, в Дунавската равнина – от запад. В повечето места минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София – около 2°, максималните – между 5° и 10°, за София – около 7°.
В планините ще бъде облачно. В ниските части ще вали дъжд, в местата над 1500-1600 метра надморска височина - сняг. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществени промени.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 27 мин. и залязва в 17 ч. и 56 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 29 мин. Луната в София изгрява в 5 ч. и 10 мин. и залязва в 13 ч. и 31 мин. Фаза на Луната: четири дни след последна четвърт.
