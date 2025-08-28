ИЗПРАТИ НОВИНА
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:32Коментари (0)0
©
Националната агенция за приходи не е налагала запор на боксовата легенда Серафим Тодоров, но такъв е наложен в Германия. Такова становище изпратиха от НАП във връзка със запорираната олимпийска пенсия на вицешампиона от "Атланта 96".

Още през пролетта Сарафа алармира, че е останал без доходи, защото от НАП са му спрели парите. Оказва се, че българската страна няма общо със случая. Сарафа прави грешка, като обвинява НАП за случващото се. Ето какво отговаря НАП на питането на "България Днес":

"В НАП е постъпила молба от Германия по реда на взаимната помощ с държавите членки на Европейския съюз за събиране на задължения за данъци на г-н Тодоров. В тази връзка е образувано производство по принудително изпълнение, като за обезпечаване и събиране на вземането са наложени обезпечителни мерки - запор на банкови сметки и лек автомобил. Всички документи по изпълнително дело са връчени на г-н Тодоров чрез лицензиран пощенски оператор. От страна на НАП не е налаган запор на пенсията на г-н Тодоров".

В момента Серафим си е в България и се оплаква, че е останал без доходи. Той настоява държавата ни да приеме закон, който гарантира олимпийските премии да станат неприкосновени, защото са по заслуги към нея.

"Ние, олимпийските медалисти, сме дали много за България, защо да ни спират заслужените с много пот и труд пари - казва Тодоров. - Трябва да има закон, според който тези пенсии да са гарантирани и независимо от всичко да ни ги изплащат. Не съм само аз, който зависи от тези пари".

Според обяснения на мениджъра на двукратния Спортист № на България Борислав Даскалов запорът върху доживотната олимпийска премия на Серафим Тодоров е резултат от административна грешка в Германия, двойно подадени данни от неговия счетоводител, което потвърждава твърдението на българския НАП.







