Закриват българската служба на "Свободна Европа"

© В края на март 2026 г. Радио "Свободна Европа" ще прекрати дейността на българската си служба заради продължаващи финансови затруднения.



Новината беше потвърдена от главния редактор Иван Бедров, който увери аудиторията, че журналистическата работа ще продължи под различна форма.



"Но не се разделяме", заяви Бедров, като подчерта, че екипът работи активно, за да продължи да предоставя "верни и разбираеми новини на всички платформи" след 31 март.



В официална позиция президентът на RFE/RL Стив Капус посочи, че решението е продиктувано основно от бюджетни предизвикателства. Българската и румънската служба ще преустановят дейността си от 31 март, като Капус изрази благодарност към екипите за отдадеността им през последните седем години.



Българската служба на "Свободна Европа" беше възстановена през 2019 г., след повече от десетилетие отсъствие. Очаква се в следващите седмици да стане ясно под каква форма журналистическото съдържание ще продължи да се предлага.



Съкращенията са част от по-широка политика на Вашингтон, след като още през 2025 г. бяха извършени мащабни съкращения в други международни програми като "Гласът на Америка".