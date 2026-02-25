ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Всички запаси изчерпани: Болница в Кърджали търси спешно кръводарители
Необходима е:
- 0 положителна кръвна група за 66 г. пациент без никакви близки и
- А положителна за пациентка намиращи се в ОАИЛ.
От лечебното заведение призовават повече доброволци да откликнат на този апел и да помогнат на пациентите, които спешно се нуждаят от кръвопреливане.
Всеки дарител, който е с кръвна група 0 и А+, може да дари кръв всеки ден от понеделник до петък в Отделението по трансфузионна хематология / Кръвен център / на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски“в работното време между 07:30 и 13:00 часа.
Тел. за контакт: 0361 68 345
МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски" отправя апел към гражданите за доброволно и безвъзмездно кръводаряване за нуждаещите се пациенти. Кръводарител може да бъде всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 г.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Главният секретар на МВР не си платил фишовете, защото "не са му ...
14:56 / 25.02.2026
Погребаха единствения, открит с две огнестрелни рани в хижа "Петр...
14:34 / 25.02.2026
Главният секретар на МВР се появи в НС: Отхвърлям мотивите за отс...
14:01 / 25.02.2026
Meteo Balkans: До часове на места в България може да има "снежни ...
15:27 / 25.02.2026
Вътрешният министър за "Петрохан": Уплашени хора ме атакуват, не ...
14:00 / 25.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS