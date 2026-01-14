ИЗПРАТИ НОВИНА
Вирусолог: Само за ден-два може да се развие пневмония
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:33Коментари (0)457
© bTV
Първата грипна епидемия в страната вече е факт. Област Варна обяви грипна епидемия в периода от 14 до 20 януари, като всички ученици преминават към онлайн обучение.

Още пет области са на прага на епидемия, а според здравните власти в следващите дни се очаква обхватът да се разшири.

Вирусологът проф. Радка Аргирова обясни, че разпространението на грипа тази година има няколко характерни особености – започва по-рано и най-вероятно ще се задържи по-дълго в сравнение с предходни години. Епидемията не обхваща страната едновременно, а се развива постепенно – област по област.

Според проф. Аргирова тази зима циркулира "букет от вируси" – освен грипните вируси се разпространяват и други респираторни причинители като респираторно-синцитиален вирус, парагрип, риновируси, аденовируси и бокавируси. Най-широко разпространен обаче е грипният вирус тип A (H3N2), включително нов вариант, който не е включен в тазгодишната ваксина, тъй като е изолиран след определянето на нейния състав.

"Това не означава, че ваксината е безполезна – защитата е малко по-слаба, но все пак съществува", подчерта вирусологът в ефира на bTV. По думите ѝ вариантът не протича по-тежко от други грипни щамове, но се предава значително по-лесно заради мутация в хемаглутинина – белтъкът, който позволява на вируса да навлезе в клетките.

Най-сериозната особеност на настоящия грип обаче е рискът от бързо развитие на усложнения. "Наблюдаваме случаи, при които само ден-два след началото на симптомите, особено при възрастни хора и пациенти с хронични заболявания, се развива пневмония", предупреди проф. Аргирова.

Типичните симптоми включват висока температура, втрисане, силни болки в мускулите и тялото, изразена отпадналост и кашлица. При първи признаци специалистът съветва незабавна изолация и ранно започване на лечение с противогрипни препарати, тъй като това може да предотврати тежки усложнения и разпространението на вируса.

Антибиотиците нямат място в лечението на грипа, подчерта проф. Аргирова. Те се използват само при доказана вторична бактериална инфекция. "Няма нищо по-вредно от антибиотик при вирусна инфекция – той просто не действа", заяви тя.

Продължават да се регистрират и случаи на COVID-19, предимно при хора с отслабена имунна система и хронични заболявания, както и комбинирани инфекции – COVID плюс грип, които протичат особено тежко. Специалистите напомнят, че вече има бързи тестове, които разграничават различните респираторни вируси и помагат за правилния избор на лечение.

Според прогнозата на проф. Аргирова пикът на грипната вълна се очаква в края на януари. До тогава основните препоръки остават валидни – носене на маски, добро проветряване, избягване на масови събития и особено внимание към децата, които са сред най-активните преносители на вируса.

"При първите симптоми – реагирайте веднага. Ранното лечение е ключът да не се стигне до пневмония и тежки усложнения", обобщи вирусологът.


