|Весела Бабинова, Владимир Зомбори и Екатерина Лазаревска разказват история за магията на споделените моменти
"Coke&Meals“ е новата кампания на Coca-Cola, която поставя фокус върху един от най-истинските и емоционални моменти в ежедневието – събирането около масата с любими хора. Кампанията позиционира напитката като перфектното допълнение към всяко хранене – онзи малък детайл, който сближава хората и превръща споделеното време в истински специален момент. В центъра на телевизионната реклама са обичаните български актьори Весела Бабинова и Владимир Зомбори, а зрителите ще видят и тяхната дъщеря Йоана.
"Вярваме, че най-хубавите вечери са тези без сценарий. Когато си с хората, с които ти се иска времето да тече по-бавно. А се случва точно обратното. Това е магията да сме заедно“, споделя Весела Бабинова.
"Храната и любимата напитка събират хората по начин, който нищо друго не може – не само заради вкуса, а заради времето, което си подаряваме един на друг, защото то е най-ценният ни ресурс“, допълва Владимир Зомбори.
Специален гост във видеото е актрисата Екатерина Лазаревска, която допълва историята и напомняйки, че споделените моменти могат да бъдат още по-цветни и емоционални с Fanta.
"Харесва ми, че историята е много истинска – просто хора, които се събират, хапват, смеят се и си прекарват добре. Точно в тези моменти без план и без претенции се раждат най-хубавите спомени“, казва Екатерина Лазаревска.
С кампанията "Coke&Meals“ брандът утвърждава ролята си не просто като освежаваща напитка, а като естествен партньор на всяко хранене, независимо дали става дума за семейна вечеря, среща с приятели или кратък обяд в динамичното ежедневие. Coca-Cola свързва своя вкус с емоцията на споделените мигове и подчертава, че именно те превръщат обикновения ден в специален.
"Искаме да напомним, че най-ценните моменти често са най-простите – да седнем на масата, да споделим храна и време с близките си. Това е мястото, на което се случва магията да сме заедно, независимо какво става навън. Coca-Cola е естествена част от тези споделени мигове“, коментира Лазар Казанджиев, бранд мениджър на Coca-Cola България.
Идеята се вписва в по-широкия глобален контекст на комуникационната платформа на марката, която разглежда храненето като универсален ритуал на близост и свързаност и напомня, че трите елемента – вкусна храна, добра компания и Coca-Cola, създават истинска "рецепта за магия“.
Повече информация за Компанията Кока-Кола:
Брандът Кока-Кола присъства в България от 1965 г. насам, утвърждавайки се като една от най-значимите и обичани напитки в страната. Днес Системата на Кока-Кола в България обединява пет компании. Кока-Кола България отговаря за маркетинговите стратегии на настоящото продуктово портфолио, както и за разработването на нови и иновативни продукти.
В страната оперира и един от петте водещи бутилиращи партньори на Кока-Кола в световен мащаб – Кока-Кола ХБК, заедно с двата си бизнес и ИТ центъра за споделени услуги. Кока-Кола Юропасифик Партнърс Сървисис България са представени чрез своя интегриран център за споделени услуги.
Дейността на Системата в България е дълбоко свързана с местната икономика – с производство, осъществявано в съвременни заводи край Костинброд и в Банкя. Повече информация: www.coca-colacompany.com и www.coca-cola.bg.
