|Велислава Делчева: Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро
"Все още няма ясно обяснение от електроразпределителните дружества. Апелирам към министъра на енергетиката и КЕВР да започнат проверки дали има промяна в цената и на какво се дължи“, каза Делчева.
Тя подчерта, че гражданите трябва да платят сметките, за да не им бъде спряно електрозахранването, но след това имат право да ги обжалват – включително и по съдебен ред.
"Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро. Това поставя хората в изключително тежко положение“, посочи тя и призова дружествата да предлагат разсрочено плащане.
