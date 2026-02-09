ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ваня Кастрева: Едно изречение, прочетено в точния, в правилния момент, една среща с ментор може да преобърне не просто деня ти, а нагласата ти
Посланието на сдружението е "Заедно градим бъдещето“. "Нашите инициативи са инструментите, чрез които да вдъхваме подкрепа на общността, за която доброволчеството и образованието са онзи важен инструмент, чрез който можем да помогнем това да се случи“, обясни д-р Кастрева.
Проектът предвижда създаване на малки пространства за вдъхновение чрез преобразуване на училищния интериор чрез различни визуални послания, съобразени с възрастта на учениците. "Училищното пространство и интериор са много важни. Едно изречение, едно послание, прочетено в точния, в правилния момент, една среща с един ментор може да преобърне не просто деня ти, а нагласата ти, да посочи най-добрия за теб път, може да те насърчи в труден момент или да събуди у теб неподозирано вдъхновение“, вярва Ваня Кастрева.
Едни от първите инициативи на "Архитекти на бъдещето“ са свързани със съхраняването на българската идентичност чрез изкуство и почит към бележитите личности. "Съвсем скоро предстои откриването на един стенопис в 50. ОУ в София, посветен на Апостола на свободата, който за мен има изключително сантиментална стойност. Това е само един от проектите, който е почти финализиран. Предстоят изяви в нашата лидерска академия, където с професионалисти ще започнем да организираме специализирани сесии, в които да се усвояват методите за управление на нагласите, техниките за ефективна комуникация и постигане на цели, онези елементи на холистичното образование, което не е просто образование в класната стая, които често забравяме и загърбваме. Това е онова извънкласно пространство, което помага на учениците, родителите и учителите да станат по-уверени в действията си, да виждат колко смисъл има във всяко дарено на детето време, всяко дарено знание“, обясни Ваня Кастрева.
В основата на българското образование стои доброволчеството и отдадеността към другите, подчерта тя. "Точно тази култура на даването, съхраняването на българската идентичност и подкрепата за училищната среда като място на споделени ценности и уважение е нещо, което ще постигнем, бидейки заедно. Създаването на едно общество от проактивни, критично мислещи, будни хора е пътят, който е всъщност път към бъдещето. Това е в основата на "Архитектите на бъдещето“ – промяната, която започва от отварянето на съзнанието на хората за собствения им потенциал, партньорството като ключ към децата“, допълни председателят на сдружението.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Емил Соколов за случая "Петрохан": Смразяващ запис. Нашите инстит...
21:47 / 09.02.2026
Записи, снимки и нови скандални разкрития: Какво ново научихме за...
21:35 / 09.02.2026
Бъдете внимателни на АМ "Тракия"
21:15 / 09.02.2026
Публикуваха най-новата прогноза за вторник, 10 февруари
21:07 / 09.02.2026
Проф. Антоанета Христова: Андрей Гюров е максимално отдалечен от ...
20:41 / 09.02.2026
Майката на загиналия Николай Златков: Очевидно нещо са били видел...
20:34 / 09.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS