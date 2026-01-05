Утре е обявен жълт код за вятър в половин България

© НИМХ Жълт код за силен вятър е обявен в областите Видин, Монтана, София град и област, Перник, Кюстендил, Габрово, Велико Търново, Търговище, Сливен, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.



През нощта облачността ще е значителна, на отделни места в Южна България с валежи, предимно от дъжд. В крайните северозападни райони дъждът ще е примесен със сняг и ще има условия за поледици. В по-голямата част от страната ще продължи да духа умерен, северно от планините и поривист вятър от юг-югозапад. В западната половина от Дунавската равнина ще е почти тихо и мъгливо. Минималните температури ще бъдат в широки граници: от 0° в северозападните райони до 12° в югоизточните, в София – около 5°.



Утре облачността ще се задържи значителна. На места, главно в Дунавската равнина и Рило-Родопската област, ще има превалявания от дъжд. Вятърът в източната половина от страната и на север от планините ще е умерен и временно силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, максималните – между 14° и 19°. В по-голямата част от Дунавската равнина ще духа слаб северозападен вятър и видимостта временно ще се подобри. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, и максималните ще са между 2° и 7°. В София максималната температура ще бъде около 15°.



В планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 3°.



По Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа умерен, временно силен и поривист вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.



Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца.



Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 11 мин. Луната в София залязва в 10 ч. и 8 мин. и изгрява в 20 ч. и 51 мин. Фаза на Луната: три дни след пълнолуние.