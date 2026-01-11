ЗАРЕЖДАНЕ...
Уникални снимки на летящ обект в небето над България
По данни на астрономически общности и наблюдатели, светлинната спираловидна структура в небето е резултат от изпускане на гориво във високите слоеве на атмосферата, след отделяне на степен от ракетата Falcon 9. При тези условия горивото се осветява от Слънцето, докато на земята вече е тъмно, което създава характерния светещ облак и спираловидна форма.
Явлението предизвика множество спекулации в социалните мрежи, но експертите са категорични, че не става дума за метеорологично или опасно явление, а за напълно нормална част от космическа мисия. Подобни светлинни следи са наблюдавани и при предишни изстрелвания на SpaceX и други космически агенции.
Falcon 9 е многоразова ракета, използвана основно за изстрелване на сателити, включително от системата Starlink. Благодарение на ясното време и добрите атмосферни условия, следите от ракетата са били видими на голяма площ над Европа, включително и от територията на България.
Астрономи напомнят, че подобни явления са безвредни и представляват интересна възможност за наблюдение на космическата дейност, която все по-често става видима и от нашите географски ширини, информира Meteo Balkans.
