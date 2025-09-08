ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Турски тирове карат със 120 км/ч по трасето Враца–София
Автор: ИА Фокус 09:35Коментари (0)280
© NOVA
Три камиона с турска регистрация са профучали със скорост от около 120 километра в час по трасето от Враца до София, по-който ограничението е 80 километра в час. По думите на свидетели това е станало въпреки многократни сигнали, подадени на телефон 112. Тировете са  изпреварвали рисково и създавали реална опасност за останалите участници в движението.

Росен Евтимов е шофьор на камион, който е заснел опасната ситуация на пъя. В "Здравей, България" той разказа, че маршрутът му бил по пътя от Видин към София. Водачът се прибирал от Англия. 

"Забелязах камионите, които се движеха с опасно висока скорост на участъка Монтана-Враца в огледалото за задно виждане. Те изпреварваха непрекъснато и неправилно колоната, която се беше насъбрала", обясни пред NOVA той. 

По думите му в опит да предотврати инцидент той подал няколко сигнала на телефон 112 — първият още след Враца, а последният — едва 20 километра преди София. Въпреки това, реакция от страна на властите имало едва при входа на столицата, където камионите са спрени от екип на "Пътна полиция“.

"Шофьорите на турските камиони се държаха като мутри от 90-те години на пътя“, допълни Евтимов, който обясни, че е с дългогодишен стаж зад волана и милиони изминати километри из цяла Европа. По думите му, тировете не само са карали агресивно, но и са затруднявали движението по цялата отсечка, като не позволявали на никой да ги изпревари. В най-опасните случаи са се движили кабина до кабина, дори върху жп прелез, при идващ насрещно трафик.

Според официална позиция на СДВР, сигналът на Евтимов е получен и е имало незабавна реакция, когато камионите са били в рамките на територията на София. Не се коментират действията, или липсата на такива -  на останалите полицейски дирекции, през чиито територии са преминали нарушителите. При проверката става ясно, че камионите са превозвали скъпоструваща техника. Не е имало дежурен екип на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“. Цялата документация ще бъде предадена на ИААА, за да може да бъде наложена санкция по надлежния ред. 

"За подобно поведение преброих поне 8 нарушения по Закона за движение по пътищата. А те им написаха предупредителен протокол. Това ли е стандартът на контрол по пътищата в България?“, попита Евтимов.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Отчитат ръст на туристите в планините през лятото
09:04 / 08.09.2025
Очаква се трафикът в последния от трите почивни дни да е доста ин...
08:41 / 08.09.2025
Очаква ни много слънчево и топло време
08:44 / 08.09.2025
Голям празник е!
08:36 / 08.09.2025
Измама: Предлагат фалшиви лекарства за отслабване!
21:31 / 07.09.2025
БГ пилот: Харесвам, когато хората ръкопляскат при кацане!
21:22 / 07.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
17:42 / 06.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Един от най-великите остаря с още една година
Един от най-великите остаря с още една година
23:05 / 06.09.2025
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
17:36 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Парите "под дюшеците" излизат на светло, спестяванията на българите тръгнаха към депозитите заради еврото
Парите "под дюшеците" излизат на светло, спестяванията на българите тръгнаха към депозитите заради еврото
14:36 / 06.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Земетресения в България
Първият учебен ден
Забраняват тротинетките заради зачестилите инциденти
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: