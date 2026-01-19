Температурите тази вечер вече потвърдиха прогнозите

© Най-студено тази вечер в 20,00 часа е било в Западна България, където температурите паднаха до минус 14 градуса (връх Мусала). Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:



- София минус 5 градуса



- Пловдив минус 1 градус



- Варна минус 4 градуса



- Бургас минус 3 градуса



- Русе минус 5 градуса



- Стара Загора минус 1 градус



- Благоевград минус 3 градуса