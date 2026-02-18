ИЗПРАТИ НОВИНА
Свързаност и сигурност за най-важните моменти с EON FULL от Vivacom
Автор: ИА Фокус 13:44Коментари (0)241
©
Днес технологиите са навсякъде, но хората не търсят просто поредната услуга. Те търсят време, спокойствие и възможност – да прекарват време със семейството си, да работят от всяко място, да учат уверено, да развиват идеите си. В моментите, които имат значение – важна онлайн среща, първи учебен проект, споделен семеен филм или решаващ спортен двубой – свързаността трябва да бъде сигурна и безкомпромисна.

С EON FULL и FiberNet XL Vivacom обединява високоскоростен интернет и богато телевизионно съдържание в цялостно решение за дома, което дава възможност да бъдем по-близо до семейството си, да се свързваме емоционално и да разчитаме, че всичко "просто работи“ – с правилното технологично решение. От 16 февруари до 31 март 2026 г. клиентите могат да се възползват от EON FULL в комбинация с FiberNet XL с 50% отстъпка за първите 6 месеца и включен пакет Diema Xtra за целия срок на договора.

"Способностите на технологиите са безгранични, но истинската им сила е в хората. Вярваме, че те имат смисъл, когато помагат на хората да сбъдват мечтите си и да постигат целите си, когато превръщат свързаността от удобство в увереност, свобода и сигурност. С тази оферта създадохме решение, което обединява бърз интернет и богато ТВ съдържание, за да даде на клиентите спокойствието, че технологиите са надежден партньор в най-важните им ежедневни ситуации – за работа, за учене и за споделените моменти у дома. Tехнологиите изграждат възможности, но хората им дават смисъл“, коментира Теодора Витева, директор "Маркетингови комуникации“ на Vivacom.

Оптичният интернет FiberNet XL със скорост на download до 600 Mbps осигурява стабилна и безпроблемна връзка дори при множество устройства едновременно. Това означава видеоконферентни разговори без прекъсване, онлайн обучение без компромис, гейминг и стрийминг в HD и 4K качество – свободата да бъдеш свързан навсякъде у дома, без да се притесняваш дали връзката ще издържи, независимо от метеорологичните условия навън.

EON FULL допълва изживяването с достъп до над 180 телевизионни канала и видеотека с повече от 20 000 заглавия. Услугата дава контрол и гъвкавост – съдържание при поискване, гледане в удобно време и възможност всеки член на семейството да избере своето любимо преживяване. С включения пакет Diema Xtra феновете на спорта могат да бъдат спокойни, че няма да пропуснат ключовите мачове и първенства.

С EON FULL домът се превръща в пространство за споделени емоции и нови възможности. Защото технологиите имат истинска стойност тогава, когато са в ръцете на хората – когато дават повече време, повече спокойствие и повече близост с тези, които са най-важни. Vivacom е част от тези моменти – не просто като доставчик на услуги, а като партньор в ежедневието.







