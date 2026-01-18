Стига с лъжите за семейството на Васил Левски!

© От години в интернет се върти една сензационна, но невярна история: че майката на Васил Левски – Гина Кунчева, се е самоубила, хвърляйки се в кладенец, а брат му Петър Кунчев е умрял в забрава и мизерия. Тази лъжа, повторена хиляди пъти, започва да се приема за истина – и хората продължават да питат дали е вярно, съобщават от сдружение "Българска история"



Ето какво показват документите и спомените на съвременници.



След гибелта на Ботев през май 1876 г. четата се разпръсва, а Петър Кунчев успява да се укрие. След амнистията заминава за Цариград, после за Кишинев и постъпва в Българското опълчение. На Шипка е тежко ранен в десния крак (не е ампутиран) и след лечението си се връща в Карлово в началото на 1878 г.



Тогава градът е опустошен – бедност, епидемии и стотици убити след "Страшното“. Петър, без занаят и с тежко здраве, търси работа и скоро е назначен за старши стражар. Няма свидетелства да е просил. По-късно туберкулозата му се влошава и през есента на 1881 г. той умира в дома на сестра си.



Що се отнася до Гина Кунчева, твърденията, че се е самоубива, са откровена лъжа. Да, има сведения, че през 1869 г. турските власти я мъчат, като я спускат в кладенец, за да издаде къде е Левски, но тя не предава сина си.



Важно е да се знае и друго: Гина Кунчева не е слугувала на никого, както понякога се твърди. Останала вдовица млада, тя се прехранва с честен труд – преде и тъче чужда стока ден и нощ, за да издържа семейството си. Дори успява да задели платно за ризи, с което по Коледа да дарява българи в Пловдивския затвор – хора, продължили делото на сина ѝ.



След обесването на Левски тя живее при дъщеря си Яна и семейството ѝ. Изтощена от болести и тревоги, Гина Кунчева умира около 27 януари 1878 г. от "тежка болест“ (сърдечно заболяване), а не от самоубийство.



"Сензациите може да събират кликове, но не са история. Истината заслужава уважение – и към Гина Кунчева, и към Петър Кунчев, и към всички, които са понесли тежестта на онова време", обобщават от сдружение "Българска история".