|Стига с лъжите за семейството на Васил Левски!
Ето какво показват документите и спомените на съвременници.
След гибелта на Ботев през май 1876 г. четата се разпръсва, а Петър Кунчев успява да се укрие. След амнистията заминава за Цариград, после за Кишинев и постъпва в Българското опълчение. На Шипка е тежко ранен в десния крак (не е ампутиран) и след лечението си се връща в Карлово в началото на 1878 г.
Тогава градът е опустошен – бедност, епидемии и стотици убити след "Страшното“. Петър, без занаят и с тежко здраве, търси работа и скоро е назначен за старши стражар. Няма свидетелства да е просил. По-късно туберкулозата му се влошава и през есента на 1881 г. той умира в дома на сестра си.
Що се отнася до Гина Кунчева, твърденията, че се е самоубива, са откровена лъжа. Да, има сведения, че през 1869 г. турските власти я мъчат, като я спускат в кладенец, за да издаде къде е Левски, но тя не предава сина си.
Важно е да се знае и друго: Гина Кунчева не е слугувала на никого, както понякога се твърди. Останала вдовица млада, тя се прехранва с честен труд – преде и тъче чужда стока ден и нощ, за да издържа семейството си. Дори успява да задели платно за ризи, с което по Коледа да дарява българи в Пловдивския затвор – хора, продължили делото на сина ѝ.
След обесването на Левски тя живее при дъщеря си Яна и семейството ѝ. Изтощена от болести и тревоги, Гина Кунчева умира около 27 януари 1878 г. от "тежка болест“ (сърдечно заболяване), а не от самоубийство.
"Сензациите може да събират кликове, но не са история. Истината заслужава уважение – и към Гина Кунчева, и към Петър Кунчев, и към всички, които са понесли тежестта на онова време", обобщават от сдружение "Българска история".
