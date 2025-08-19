ЗАРЕЖДАНЕ...
|Станислав Ляушкин: Вчерашен барман или шофьор може да стане ІТ, преди не беше така
По думите му преди 20 години ІТ специалистите са били основно инженери, хора с висше техническо образование и силна математическа подготовка. "Те знаеха точно какво искат от тази професия, къде искат да работят. Мотивацията им беше да бъдат инженери“, заяви Ляушкин.
Търсенето на ІТ специалисти днес продължава да е голямо заради масовото навлизане на информационните технологии във всички професии. "Компаниите обаче търсят специалисти с определен опит и подготовка. Начинаещи, които сега завършват университета, трябва да знаят, че много малко са компаниите, които са готови да ги обучават. Те очакват готови специалисти“, заяви експертът.
Добрите ІТ специалисти трябва да учат постоянно и да изучават проблема в дълбочина. Онлайн курсовете не са достатъчни, за да бъдат конкуренти на ІТ пазара, заяви Станислав Ляушкин. "Добре е да се погледне какво е вътре, как работи операционната система, заложените алгоритми, защото точно това дава конкурентно предимство при търсене на работа. Ставаш силен и независим специалист, който няма да бъде застрашен от някакви кризи или от изкуствения интелект, ако разбираш базата и всички технологии. Ако не надграждаш уменията си си заплашен“, обясни той.
Според Ляушкин изкуственият интелект все още не може да създаде нови алгоритми и към момента не е заплаха за ІТ бранша. "Не говорим за специализирани невронни мрежи, които се използват в биологията и медицината – в това направление има развитие, но класическият ChatGPT и неговите аналози не могат да създадат нови алгоритми и да оптимизират системи“, добави той.
