ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Според родители учителка запечатала с тиксо устата на детето им
Според майката над детето е упражнено и физическо, и психическо насилие. По думите ѝ ситуацията, в която синът ѝ е попаднал е била животозастрашаваща.
Момченцето споделя за инцидента на 9 януари, друг учител свидетел как устата му е залепена от педагог с тиксо. Между тях избухва скандал, пише bTV.
Директорката на учебното заведение Ваня Недялкова коментира, че е била изключително изненадана от сигнала, защото досега не е имало оплаквания от въпросната учителка. По думите ѝ информацията на майката не е потвърдена.
"Въпросната госпожа работи от 2 години в нашето учебно заведение, има изключително добри отзиви от родителите, децата са привързани към нея. Тя е изключително нежен и приветлив човек. Не знам за конфликт между учители или родители“, посочи Недялкова.
Зам.-кметът на Община Враца Петя Долапчиева заяви, че досега не са имали в градската администрация жалба срещу въпросната детска градина. По думите ѝ са проведени разговори с психолог, който е готов да подкрепи както семейството, така и персонала в градината.
Родители на други деца заявиха, че този сигнал е спекулация, а децата им идват с усмивка на градина. "Познавам майката, децата ни са в една група и категорично не ѝ вярвам. Моето дете тук е сигурно и спокойно“, каза друг родител.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Възможно е още днес България да има нов президент
07:59 / 23.01.2026
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
23:19 / 22.01.2026
Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 ев...
22:16 / 22.01.2026
Тираджия: Ще си вземем коне и ще тръгнем с файтони, по-евтино ще ...
21:46 / 22.01.2026
Напусна ни един от последните мохикани на българската литература
21:30 / 22.01.2026
Директор на банка: В първите 2 работни дни банковата система приб...
20:56 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS