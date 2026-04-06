На 25 април Епископската базилика на Филипопол ще бъде домакин на "Ден за мен“ – специално събитие, посветено на женското здраве. Организаторите от dm България канят всички дами да отделят от времето си и да си подарят един цял ден, в който да се научат как по-добре да се грижат за себе си.

Д-р Неделя Щонова - невролог и основател на научно базираната здравна журналистика в България, Инес Субашка - международен експерт, кондиционен треньор и специалист по здравословно хранене, и д-р Милена Хаджииванова - психолог и ментален коуч в подкрепа на хора, които живеят и работят в динамична и напрегната среда, са лектори на събитието. Те са подготвили за участничките много ценна информация, практични съвети и компетентни отговори на всички важни за една жена въпроси. В допълнение организаторите обещават специални изненади, вдъхновяващи моменти и много положителни емоции.

Програма на събитието:

• 10:30 – 11:00 ч. Регистрация и кафе

• 11:00 - 11:20 ч. д-р Милена Хаджииванова: "Кога за последно избра себе си? (Вътрешна устойчивост, граници и психично здраве)"

• 11:30 -11:50 ч. Инес Субашка: "Движението като храна за клетките: Младостта започва от ставите“

• 12:00-12:20 ч. д-р Неделя Щонова: "Превенция – ключът към женското здраве"

• 12:30 - 13:30 ч. Обяд

• 13:30 – 15:30 ч. Творчески работилници по избор

• 15:30 ч. Край

Билети за събитието могат да бъдат купени тук: Купете билетите си сега за Ден за мен - Пловдив на eventim.bg