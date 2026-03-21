Автор: Силвия Станева 13:15 13:15 529 529

Докато голямата част от нас вече настройват часовниците си на пролетна вълна, жителите на село Дедево осъмнаха в истинска зимна приказка. Днес планинското селище осъмна със сняг, научи Plovdiv24.bg.



Въпреки че календарът напомня за настъпващата пролет, високата надморска височина на Дедево (около 1150 м) си каза думата. Леката снежна покривка създава перфектни условия за любителите на фотографията.



Пловдивчани, които често избират Дедево за уикенд дестинация поради близостта му до града, новината е повод за бърза разходка до планината, но шофирайте с повишено внимание заради мокрите и хлъзгави участъци.



От снимки на Meteo Balkans разбираме, че сняг е валял в родопското село Момчиловци и село Осиково, намиращо се над язовир "Въча".