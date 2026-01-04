ЗАРЕЖДАНЕ...
|Смениха името на наше село
През 1995 година селото Градина е преименувано на Стефан Стамболово, но за голяма част от жителите новото име така и не се утвърждава. Мнозина продължават да се представят като жители на Градина, а промяната създава и практически трудности – обърквания с пощенски пратки, призовки и административни документи, които често пристигат в други населени места със сходни имена.
