След празниците: кога болките в ставите и ходилата не са просто от умора

© В първите седмици на годината много хора започват да усещат болки в ставите, глезените или ходилата, които често отдават на умора, студ или "разпускане“ по празниците. Януари обаче често се оказва моментът, в който натрупаното натоварване върху опорно-двигателния апарат започва да дава първи сигнали.



"След празниците виждаме пациенти от всички възрасти – от деца до възрастни – с оплаквания от болка при стъпване, чувство за тежест в краката или скованост, която не отшумява с раздвижване“, споделя д-р Виктор Василев, лекар-специалист в Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ "Лозенец“.



Как зимата и празниците натоварват ставите и ходилата?



Зимният период съчетава няколко фактора, които допълнително натоварват опорно-двигателния апарат:



- по-малко движение и повече време в една и съща поза



- по-тежки, твърди или неподходящи обувки



- качени килограми след празниците



- по-рядко раздвижване в ежедневието



- студ, който води до скованост на мускулите и сухожилията



Всичко това променя начина, по който стъпваме, разпределяме тежестта си и натоварваме ставите, споделят от лечебното заведение.



Болката не остава само в ходилата



Когато натоварването не е равномерно разпределено или походката е нарушена, болката често не остава само в ходилата. С времето тя може да "тръгне нагоре“ – към глезените, коленете, таза и кръста.



"Ходилото е основата на тялото. Малки отклонения в стъпването, които често остават незабелязани, могат да доведат до болки по цялата опорно-двигателна верига“, допълва д-р Василев от Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ "Лозенец“.



Много пациенти търсят помощ за коляно или кръст, а проблемът всъщност започва от неправилно стъпване, нарушен свод, неравномерно натоварване или неподходящи обувки.



Кога болката не е "просто от умора“?



Има няколко сигнала, които не бива да се подценяват:



- когато болката се появява при всяко стъпване



- когато не отшумява с раздвижване



- когато има усещане за нестабилност или "поддаване“



- когато оплакванията се повтарят седмици наред



- когато болката започва да се разпространява към други стави



Това вече не е адаптация, а знак, че тялото не успява да компенсира.



Защо именно януари?



"Януари е моментът, в който организмът спира да "прикрива“ натрупаното натоварване. През по-активните месеци тялото компенсира с движение и мускулна активност, но през зимата тези механизми отслабват“, обяснява д-р Виктор Василев.



Затова именно сега излизат на повърхността проблеми, които са се развивали бав-но,претоварване, неправилна походка, скрити възпаления, дегенеративни промени.



Ранната консултация има значение



Навременният преглед при ортопед може да предотврати задълбочаване на проблема и да спести месеци болка и ограничение в движението.



"Колкото по-рано се оцени причината за болката, толкова по-лесно и ефективно се повлиява“, подчертава д-р Василев.