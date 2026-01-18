ИЗПРАТИ НОВИНА
След празниците: кога болките в ставите и ходилата не са просто от умора
Автор: Велизара Ангелова 18:37
©
В първите седмици на годината много хора започват да усещат болки в ставите, глезените или ходилата, които често отдават на умора, студ или "разпускане“ по празниците. Януари обаче често се оказва моментът, в който натрупаното натоварване върху опорно-двигателния апарат започва да дава първи сигнали.

"След празниците виждаме пациенти от всички възрасти – от деца до възрастни – с оплаквания от болка при стъпване, чувство за тежест в краката или скованост, която не отшумява с раздвижване“, споделя д-р Виктор Василев, лекар-специалист в Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ "Лозенец“.

Как зимата и празниците натоварват ставите и ходилата?

Зимният период съчетава няколко фактора, които допълнително натоварват опорно-двигателния апарат:

- по-малко движение и повече време в една и съща поза

- по-тежки, твърди или неподходящи обувки

- качени килограми след празниците

- по-рядко раздвижване в ежедневието

- студ, който води до скованост на мускулите и сухожилията

Всичко това променя начина, по който стъпваме, разпределяме тежестта си и натоварваме ставите, споделят от лечебното заведение.

Болката не остава само в ходилата

Когато натоварването не е равномерно разпределено или походката е нарушена, болката често не остава само в ходилата. С времето тя може да "тръгне нагоре“ – към глезените, коленете, таза и кръста.

"Ходилото е основата на тялото. Малки отклонения в стъпването, които често остават незабелязани, могат да доведат до болки по цялата опорно-двигателна верига“, допълва д-р Василев от Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ "Лозенец“.

Много пациенти търсят помощ за коляно или кръст, а проблемът всъщност започва от неправилно стъпване, нарушен свод, неравномерно натоварване или неподходящи обувки.

Кога болката не е "просто от умора“?

Има няколко сигнала, които не бива да се подценяват:

- когато болката се появява при всяко стъпване

- когато не отшумява с раздвижване

- когато има усещане за нестабилност или "поддаване“

- когато оплакванията се повтарят седмици наред

- когато болката започва да се разпространява към други стави

Това вече не е адаптация, а знак, че тялото не успява да компенсира.

Защо именно януари?

"Януари е моментът, в който организмът спира да "прикрива“ натрупаното натоварване. През по-активните месеци тялото компенсира с движение и мускулна активност, но през зимата тези механизми отслабват“, обяснява д-р Виктор Василев.

Затова именно сега излизат на повърхността проблеми, които са се развивали бав-но,претоварване, неправилна походка, скрити възпаления, дегенеративни промени.

Ранната консултация има значение

Навременният преглед при ортопед може да предотврати задълбочаване на проблема и да спести месеци болка и ограничение в движението.

"Колкото по-рано се оцени причината за болката, толкова по-лесно и ефективно се повлиява“, подчертава д-р Василев.







