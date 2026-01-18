ЗАРЕЖДАНЕ...
|След празниците: кога болките в ставите и ходилата не са просто от умора
"След празниците виждаме пациенти от всички възрасти – от деца до възрастни – с оплаквания от болка при стъпване, чувство за тежест в краката или скованост, която не отшумява с раздвижване“, споделя д-р Виктор Василев, лекар-специалист в Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ "Лозенец“.
Как зимата и празниците натоварват ставите и ходилата?
Зимният период съчетава няколко фактора, които допълнително натоварват опорно-двигателния апарат:
- по-малко движение и повече време в една и съща поза
- по-тежки, твърди или неподходящи обувки
- качени килограми след празниците
- по-рядко раздвижване в ежедневието
- студ, който води до скованост на мускулите и сухожилията
Всичко това променя начина, по който стъпваме, разпределяме тежестта си и натоварваме ставите, споделят от лечебното заведение.
Болката не остава само в ходилата
Когато натоварването не е равномерно разпределено или походката е нарушена, болката често не остава само в ходилата. С времето тя може да "тръгне нагоре“ – към глезените, коленете, таза и кръста.
"Ходилото е основата на тялото. Малки отклонения в стъпването, които често остават незабелязани, могат да доведат до болки по цялата опорно-двигателна верига“, допълва д-р Василев от Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ "Лозенец“.
Много пациенти търсят помощ за коляно или кръст, а проблемът всъщност започва от неправилно стъпване, нарушен свод, неравномерно натоварване или неподходящи обувки.
Кога болката не е "просто от умора“?
Има няколко сигнала, които не бива да се подценяват:
- когато болката се появява при всяко стъпване
- когато не отшумява с раздвижване
- когато има усещане за нестабилност или "поддаване“
- когато оплакванията се повтарят седмици наред
- когато болката започва да се разпространява към други стави
Това вече не е адаптация, а знак, че тялото не успява да компенсира.
Защо именно януари?
"Януари е моментът, в който организмът спира да "прикрива“ натрупаното натоварване. През по-активните месеци тялото компенсира с движение и мускулна активност, но през зимата тези механизми отслабват“, обяснява д-р Виктор Василев.
Затова именно сега излизат на повърхността проблеми, които са се развивали бав-но,претоварване, неправилна походка, скрити възпаления, дегенеративни промени.
Ранната консултация има значение
Навременният преглед при ортопед може да предотврати задълбочаване на проблема и да спести месеци болка и ограничение в движението.
"Колкото по-рано се оцени причината за болката, толкова по-лесно и ефективно се повлиява“, подчертава д-р Василев.
