След празниците: Скок на болни от грип и остри респираторни заболявания

© bTV Расте броят през последните дни на болните от грип и остри респираторни заболявания.



По празниците и почивните дни обаче, много от личните лекари не дежурят и пациентите търсят помощ в неотложните и спешните кабинети.



Неотложният кабинет в болницата в Горна Оряховица и на 2 януари приема пациенти. Децата в тежки състояния се насочват към педиатричното отделение, което вече е пълно с малки пациенти.



"Почти всички са с респираторни инфекции, доста е голям делът на позитивните за грип А, като процентът на грип А е водещ, по-рядко има някой с COVID положителен. Най- уязвими са малките деца, но имаме и доста тийнейджъри тук - по празниците, след събирания, партита. Започва с втрисане, температура, внезапно начало", обясни д-р Елена Зарева, началник на Отделението по педиатрия.



"Малката беше болна една седмица, аз също - температура, кашлица, даже все още не съм се оправила. Първите три дни беше с температура, включихме антибиотик и сега вече е малко по-добре, но иначе беше унила. Много е тежък грипа“, разказа Веселина Калинова, майка с дете,



Здравните експерти съветват да избягваме масови събирания и да поддържаме добра лична хигиена, за да се предпазим.



"Всичко, което правим вкъщи е съобразено с правилата за лична хигиена и ги спазваме! Не се събираме, не сме ходили никъде - изцяло вкъщи! Плодове, зеленчуци, приготвена домашно храна, повече течности“, посочи пред bTV Светлина Рускова.



Носенето на маски от болните е задължително, особено ако излязат извън дома си на обществени места, където могат да разпространят инфекциите.