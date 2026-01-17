Скандалните олигарси Баневи намериха нов начин да печелят пари

© БГНЕС След като през декември 2024 г. продадоха къмпинг "Каваците“ за 5 милиона евро, сега намазалите по втория начин от порочната приватизация олигарси Николай и Евгения Баневи са намерили нов коварен начин да припечелят някой лев – като мачкат дребни собственици по морето, сигнализира очевидец на поредната им схема.



С част от евромилионите от сделката Банев и третата му поред съпруга – бившата сервитьорка Евгения, са решили да изкупят на безценица съседните на къмпинга имоти, които са много по-малки като площ и са придобити от местни хора чрез реституция. Скандалните приватизатори притискат скромните хора с граждански дела и космически адвокатски хонорари, претендирайки, че възстановяването на земите е незаконно. Според източници на "Уикенд" с писането на исковите молби се била заела лично шефката на Районния съд в Средец съдия Венета Иванова, което е крайно време да бъде проверено от прокуратурата и "правителството на Темида“ – Висшият съдебен съвет.



Маститата съдийка отдавна е спрягана за близка на олигархичното семейство. Името й бе замесено в корупционен скандал в края на 2019 г., когато тя все още беше районен прокурор и образува дело срещу единия от собствениците на охранителната фирма "Делта гард“ – Димитър Спасов – Митко Каратиста, с когото одиозната фамилия имаше открит конфликт именно заради къмпинга. Тогава Асоциацията на прокурорите излезе с отворено писмо в защита на Иванова, но не успя да разсее съмненията около липсата на почтеност, тъй като само 3 години по-рано Иванова се замеси в грандиозен скандал по медийно дело с руски рокери. Тогава вместо наказание любимката на Баневи получи плакет от ръководството на държавното обвинение. За награда, че Митко Каратиста получи обвинение, следователят по делото бе повишен в прокурор, а Венета Иванова тихомълком напусна прокуратурата и стана съдийка от Бургас. И понеже няма случайни хора в българското правосъдие, нейният брат пък стана ръководител на Окръжната прокуратура в Смолян, където Баневи също имат хранилища. Звучи закономерно, че се стигна дотам лицензът на "Делта гард“ да бъде отнет от МВР, макар впоследствие съдът върна тапията на фирмата, като определи действията на полицията като незаконни.



Запознати с делата на Баневи твърдят, че всичко това се е случило по време на управлението на ПП-ДБ и кадруването в силовите структури на тандема Бойко Рашков – Иван Демерджиев.



Яташкият син от Любимец Николай Банев, който винаги е бил в добри връзки със силните на деня през годините като БСП, НДСВ и впоследствие с "умно-красивите“, задействал контактите си и развързал щедро кесията, за да прецака Каратиста и да използва удобния момент да внедри свои хора на ключови позиции сред бургаските съдии поръчкови служители, подсигурявайки на големи икономически интереси в района.



Освен съдийката Венета Иванова, за друг силен коз на Баневи е смятан и зам.-председателят на Районния съд в Бургас, отговарящ за наказателната колегия Анатоли Бобоков, който пък е роднина на други олигарси и семейни приятели на Николай и Евгения – скандалните братя Бобокови от Русе. Макар делото срещу Каратиста да е прекратявано цели 4 пъти от прокуратурата, именно Районният съд в Бургас, ръководен от Бобоков, отменя прекратяванията и връща случая на съда за доразследване.



След като продадоха "Каваците“, Баневи се насочиха към нови жертви. В новогодишната нощ известната с любовта си към чашката Евгения Банева се похвалила, че на мушката й сега е имотът на миската Златка Димитрова. Макар и малък по площ и цена, завземането му ще послужи за назидание и ясно послание към другите малки собственици в района на "Каваци“ какво ги чака. На всеослушание почерпената с алкохол смугла милионерка съобщила как била получила уверения от Венета Иванова, че всички съдии и експерти са получили точни и ясни инструкции да мачкат Черната Златка и другите собственици в района.



Проверка в системата на съда сочи, че заседание по делото се е състояло на 13 януари 2026 г., но решение по случая няма. За сметка на това пък има възложена счетоводна експертиза, а следващото заседание е насрочено за края на март. Само времето ще покаже дали планът на Баневи ще успее, или съдът ще бъде обективен към попълзновенията на самозабравилите се олигарси, пишат от "Уикенд".