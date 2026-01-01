ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синоптиците предупреждават за утре
Какво представлява фьонът и защо е опасен?
Фьонът е топъл, сух и поривист вятър, който се образува, когато въздушни маси преминават през планински прегради. При преминаването си над планините въздухът се охлажда и губи част от влагата си, а след спускането от подветрената страна – в случая северно от планините – се затопля бързо и става изключително сух и поривист.
Този процес води до рязко повишаване на температурите, понижаване на влажността и много силни пориви на вятъра, които могат да създадат рискове за инфраструктурата и движението.
Най-силни пориви се очакват в: Предбалкана, Дунавската равнина, Северните склонове на Стара планина, особено в района на Белоградчик, Берковица, Монтана, Враца, Пернишко и Софийско.
На отделни места поривите могат да надхвърлят 70–90 км/ч, което създава условия възможни дребни материални щети, като паднали клони, разместване на леки конструкции и временни затруднения в движението.
Освен силния вятър, фьоноподобната обстановка може да доведе до бързо снеготопене в планините, повишен риск от падащи камъни и свличания, както и до влошаване на качеството на въздуха в котловинните райони поради задържане на прахови частици.
При шофиране, особено на открити участъци и мостове, са възможни внезапни странични пориви, които изискват повишено внимание от страна на водачите.
Препоръки към гражданите
Желателно е да бъдат обезопасени леки и подвижни предмети на открито, както и да се избягва паркиране под дървета и нестабилни конструкции. При пътуване е важно да се следи актуалната метеорологична обстановка и да се шофира с повишено внимание.
