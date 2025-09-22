Шофьор: Извинявам се! Това ми е урок и голяма обеца на ухото

© Шофьор използва социалната мрежа Фейсбук, за да се извини. Ето за какво по-точно става въпрос:



"Вчера около пет часа следобед ми се случи нещо за пръв път - пътувах с цялото ми семейство по магистрала "Тракия" и в един прекрасен момент задремах за една секунда, не по желание, а от преумора.



Карах с около 120 км в час. Искам да се извиня на останалите участници в движението - слава богу, нямаше коли, но все пак можеше да е много по-зле. Живи и здрави пристигнахме у дома. Това ми е урок и голяма обеца на ухото, която ше бъде винаги с мен.



Бъдете внимателни, някой ви чака у дома!", завършва разказа си човекът.



