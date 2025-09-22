ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шофьор: Извинявам се! Това ми е урок и голяма обеца на ухото
"Вчера около пет часа следобед ми се случи нещо за пръв път - пътувах с цялото ми семейство по магистрала "Тракия" и в един прекрасен момент задремах за една секунда, не по желание, а от преумора.
Карах с около 120 км в час. Искам да се извиня на останалите участници в движението - слава богу, нямаше коли, но все пак можеше да е много по-зле. Живи и здрави пристигнахме у дома. Това ми е урок и голяма обеца на ухото, която ше бъде винаги с мен.
Бъдете внимателни, някой ви чака у дома!", завършва разказа си човекът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Европрокуратурата погна българин заради обществена поръчка за 151...
13:09 / 22.09.2025
Александър Бубия: В България минималната заплата е 550 евро, в Ни...
13:06 / 22.09.2025
Тежко криминално престъпление в Родопите, полицията не казва какв...
12:51 / 22.09.2025
Синоптик: Промяната във времето е близо
13:08 / 22.09.2025
Държавата се споразумя с трите мобилни оператора
12:19 / 22.09.2025
Борисов честити Деня на независимостта на българите
11:38 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS