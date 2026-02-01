ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Сдружение за достъпна и качествена храна: Силният контрол върху вноса е икономическа сигурност
Автор: Елена Николова 11:30Коментари (0)203
©
Създаването на нова европейска работна група за засилен контрол върху вноса на храни от трети държави бележи важен етап в политиката на Европейския съюз по безопасност на храните. Новите мерки предвиждат повече одити в държавите износителки, увеличени проверки на граничните контролни пунктове и по-строг мониторинг на рискови продукти. Това се казва в официална позиця на Сдружение за достъпна и качествена храна.

СДКХ оценява тази стъпка като стратегически правилна и навременна. Европейският пазар дълго време беше под натиск от евтин внос, произведен при различни регулаторни стандарти, което създаваше риск за здравето на потребителите и нелоялна конкуренция спрямо европейските и българските производители.

България като ативна страна в дебата

През последната година български експерти, браншови и граждански организации поставяха последователно въпроса за изравняването на стандартите и засиления контрол върху вноса. Темите за двойните стандарти, проследяемостта и контрола на рискови стоки бяха сред ключовите в европейските дискусии.

"Това решение показва, че Европа започва да действа превантивно. Вместо реакция след скандал, контролът се изнася на входа на пазара. За българския потребител това означава по-сигурна храна, а за производителите – по-справедлива конкуренция“, заяви инж. д-р Андрей Велчев, председател на Управителния съвет на сдружението.

Засиленият контрол върху вноса на храни означава по-нисък риск опасни или замърсени продукти да достигат до пазара, ограничаване на стоки с остатъци от забранени вещества, по-добра проследяемост по веригата на доставки и по-голяма прозрачност, което пряко засилва защитата на общественото здраве и доверието на потребителите.

В условията на валутния преход и икономическа чувствителност, честната конкуренция и стабилният пазар са ключови. Евтин внос с по-ниски стандарти може да създаде пазарни изкривявания и да подкопае доверието в хранителната система.

"Силният контрол върху вноса е политика за здраве, но и за икономическа сигурност. Това е защитен механизъм за българския пазар и за правото на хората да получават качествена храна“, допълни д-р Велчев.

По темата Европейската комисия подчерта значението на равните стандарти за всички храни, влизащи на европейския пазар, след наши запитвания до централните европейски институции относно прилагането на новите мерки.

"Европейските граждани вече се ползват от най-високите стандарти за безопасност на храните в света. Тези правила защитават здравето на хората, здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и околната среда. Независимо дали храната идва отблизо или от цял свят, правилото е едно и също: всеки продукт, влизащ в Съюза, трябва да отговаря на нашите стандарти, без изключение. Това е от съществено значение за гражданите и за земеделските стопани, които очакват лоялна конкуренция. Контролът върху вноса е от решаващо значение и създадената днес работна група в съответствие с визията за селското стопанство и храните ще ни помогне да засилим контрола върху вноса, като гарантираме, че строгите правила са съчетани с по-последователно и ефективно прилагане в целия Съюз“, заяви в специален текст до медиите и Сдружението за достъпна и качествена храна Оливер Вархеи, комисар по здравеопазването и хуманното отношение към животните.

Още от позицята на сдружението:

По-строгият контрол не е ограничение на търговията, а гаранция за равни правила. Европейските и българските производители спазват високи стандарти за безопасност и проследяемост. Логично е същите изисквания да важат и за вноса.

Сдружението призовава българските институции да прилагат активно новата европейска рамка чрез засилен лабораторен контрол, публичност на резултатите и постоянна информираност на обществото.

Безопасната и качествена храна е основно право на всеки български гражданин.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Турци пазаруват в Гърция, а гърци - в България
10:43 / 01.02.2026
Предложиха паметникът на Альоша в Пловдив да носи надпис за окупа...
10:20 / 01.02.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката...
09:24 / 01.02.2026
Забраниха бебешки артикули заради риск от опасност
09:36 / 01.02.2026
Назарян: Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата ди...
09:05 / 01.02.2026
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България ...
09:07 / 01.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
10:34 / 30.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Евробанкнотите, които са част от операция "Веселин Маринов", не подлежат на замяна
Евробанкнотите, които са част от операция "Веселин Маринов", не подлежат на замяна
09:58 / 30.01.2026
Финансов експерт: Българинът се чувства беден, въпреки че разполага с повече средства от много други държави
Финансов експерт: Българинът се чувства беден, въпреки че разполага с повече средства от много други държави
12:57 / 30.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Предложиха паметникът на Альоша да бъде махнат
Висша лига на Англия сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: