Сбогуваме се с Калин Терзийски

© Днес е поклонението пред писателя Калин Терзийски, което ще се състои в ритуалната зала на Централните софийски гробища от 13:30 часа. Той почина на 22 януари, а трагичната васт съобщи неговият брат Светослав Терзийски.



"Приятели, вчера, на 22.1 в 20 ч., почина моя брат Калин Терзийски. Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере."