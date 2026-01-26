ИЗПРАТИ НОВИНА
Ръст на незабавните преводи
Автор: Теодора Патронова 10:23
Експертите на Борика АД отчитат значителен ръст на платежните операции в България през 2025 г. Общият им брой нараства с 12% и достига 139,8 млн. трансакции, а обемът им достига до 345,7 млрд. евро, което е увеличение от 35% на годишна база. Средната стойност на една платежна операция нараства от 2 051 евро през 2024 г. до 2 472 евро през 2025 г. (ръст от 21%).

Тези данни илюстрират промяната във финансовото поведение на физическите лица и бизнеса.

Най-динамичният сегмент от всички банкови плащания са незабавните преводи. Те отбелязват ръст от 69% и достигат 38,3 млн. броя. Делът им в общия брой преводи нараства до 27%, спрямо 18% година по-рано.

Обемът на незабавните преводи нарастват с цели 87% и достигат 35,3 млрд. евро, като вече формира 10% от стойността на всички банкови трансфери. Средната им стойност достига 922 евро, увеличение с 11% на годишна база, което потвърждава, че скоростта вече се търси не само за микроплащания, а и за все по-широк кръг платежни нужди.

Незабавните преводи вече не са нишов продукт – потребителите ги възприемат като ежедневна необходимост, а толерансът към евентуално забавяне или несигурност спада. Ръстът в дела им както по брой, така и по обем, показва устойчива промяна - все повече физически лица и компании очакват осигуряването на сигурни незабавни плащания като стандартна услуга.

По данни на "Национална картова и платежна схема“ (НКПС) незабавните blink преводи по мобилен номер (P2P) за физически лица се утвърждават като най-разпознаваемия акцент в новото потребителско поведение. През 2025 г. чрез услугата са направени 2,7 млн. превода, което е ръст от 98%, а обемът им е на стойност 424 млн. евро, отбелязвайки значително увеличение от 125% на годишна база. Средната стойност на превода "blink по мобилен номер“ достига 154 евро или годишен ръст от 14%.

Бързият ръст на незабавните плащания носи безспорни ползи за икономиката, но поставя и нови предизвикателства, свързани с управлението на риска от потенциални измами. Ключов елемент в превенцията е услугата Verification of Payee (VoP) – проверка на получателя, която информира платеца за евентуални несъответствия между IBAN и името на получателя още преди иницииране на превода. За държавите от еврозоната изискването за VoP влиза в сила от 9 октомври 2025 г., а за България - от 9 юли 2027 г.







