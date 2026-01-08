ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Рекорд! Над 12 500 посетители отчете Музеят на родопския карст в Чепеларе през 2025 г.
Автор: Нели Гергьовска 11:59Коментари (0)14
©
Рекорден брой посетители отчете единственият в България и на Балканския полуостров Музей на родопския карст в Чепеларе. 12 520 души са посетили Музея през 2025 година, като те са с около 2000 от предходната година, каза за ФОКУС директорът му, Марин Господинов. Той уточни, че това е най-високата посещаемост от създаването на музея през 1980 г. досега. "Има тенденция на 20-процентово нарастване на посещенията всяка година през последните няколко години. Като за последните години посещаемостта се е увеличила с около 3 пъти“, поясни Господинов.

По думите му, причините за повишената посещаемост са комбинация от ремонта на музея, целенасочената реклама и от факта, че от миналата година той е включен в 100-те национални туристически обекта в България.

"В Музея на родопския карст може да се види карстовото богатство на Родопите и  България. Може да се видят различни видове минерали, като по-голямата част са от Родопите, но и от цялата страна и света. Най-интересният ни експонат е рубина Корунда. В музея може да се научи как са се образували пещерите с техните първични и вторични карстови форми – сталактити, сталакмити, срезове, дендрити, пещерни перли. В отдел "Биоспелеология“ се виждат най-популярните обитатели на пещерите – прилепите, като едни от най-интересните и полезни животни, тъй като унищожават голяма част от насекомите. Там има и различни безгръбначни, които населяват пещерите“, посочи Господинов.

Посетителите на музея може да се запознаят с изчезналите животински видове, населявали Родопите, от които най-интересният експонат е цял скелет от естествени кости на пещерна мечка, появила са преди около 500 000 години и изчезнала преди 22 400 години през последния ледников максимум. Там може да се видят и хората, които са обитавали пещерите в праисторически времена и в по-нови, както и следите, които те са оставили.

Посетителите може да се запознаят и с последните изследвания и находките от пещерното обиталище "Чая“ края Чепеларе, които са открити при проучванията през последните няколко години.  

Директорът на музея допълни, че сред най-новите атракции там са и 3D-вентилатори, които представят отдавна изчезналите животни визуално така, както те реално са изглеждали. Прожектират се и различни образователни и развлекателни клипчета в залата за презентации за гостите.

В магазинчето накрая туристите може да си закупят интересни минерали и предмети от тях, които да им останат за спомен от посещението при нас, каза още Марин Господинов.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Близо 100 хиляди птици ще бъдат унищожени до Пловдив заради птичи...
09:26 / 08.01.2026
Две Българии тази сутрин, в едната минус 6, а в другата плюс 16 г...
08:35 / 08.01.2026
Издадени са нови предупреждения за днешния ден
08:22 / 08.01.2026
В Крумовградско остава в сила частичното бедствено положение
08:12 / 08.01.2026
Проблеми за шофьорите на АМ "Тракия" между София и Пловдив заради...
08:00 / 08.01.2026
Снегът дойде по-рано от очакваното
07:54 / 08.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
11:16 / 07.01.2026
НИМХ: Два дни сняг в цялата страна, после до минус 10 градуса
НИМХ: Два дни сняг в цялата страна, после до минус 10 градуса
15:52 / 06.01.2026
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
19:20 / 06.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
НАП с проверки заради еврото
Електронното записване в детските градини
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
Винетки 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: