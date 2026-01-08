Рекорд! Над 12 500 посетители отчете Музеят на родопския карст в Чепеларе през 2025 г.

© Рекорден брой посетители отчете единственият в България и на Балканския полуостров Музей на родопския карст в Чепеларе. 12 520 души са посетили Музея през 2025 година, като те са с около 2000 от предходната година, каза за ФОКУС директорът му, Марин Господинов. Той уточни, че това е най-високата посещаемост от създаването на музея през 1980 г. досега. "Има тенденция на 20-процентово нарастване на посещенията всяка година през последните няколко години. Като за последните години посещаемостта се е увеличила с около 3 пъти“, поясни Господинов.



По думите му, причините за повишената посещаемост са комбинация от ремонта на музея, целенасочената реклама и от факта, че от миналата година той е включен в 100-те национални туристически обекта в България.



"В Музея на родопския карст може да се види карстовото богатство на Родопите и България. Може да се видят различни видове минерали, като по-голямата част са от Родопите, но и от цялата страна и света. Най-интересният ни експонат е рубина Корунда. В музея може да се научи как са се образували пещерите с техните първични и вторични карстови форми – сталактити, сталакмити, срезове, дендрити, пещерни перли. В отдел "Биоспелеология“ се виждат най-популярните обитатели на пещерите – прилепите, като едни от най-интересните и полезни животни, тъй като унищожават голяма част от насекомите. Там има и различни безгръбначни, които населяват пещерите“, посочи Господинов.



Посетителите на музея може да се запознаят с изчезналите животински видове, населявали Родопите, от които най-интересният експонат е цял скелет от естествени кости на пещерна мечка, появила са преди около 500 000 години и изчезнала преди 22 400 години през последния ледников максимум. Там може да се видят и хората, които са обитавали пещерите в праисторически времена и в по-нови, както и следите, които те са оставили.



Посетителите може да се запознаят и с последните изследвания и находките от пещерното обиталище "Чая“ края Чепеларе, които са открити при проучванията през последните няколко години.



Директорът на музея допълни, че сред най-новите атракции там са и 3D-вентилатори, които представят отдавна изчезналите животни визуално така, както те реално са изглеждали. Прожектират се и различни образователни и развлекателни клипчета в залата за презентации за гостите.



В магазинчето накрая туристите може да си закупят интересни минерали и предмети от тях, които да им останат за спомен от посещението при нас, каза още Марин Господинов.