|Расистки гласове срещу най-голямото малцинство в Европа: Не трябва да се размножават като насекоми
"Отнеха ни правото на семейство“
Стотици жени са били подлагани на стерилизация без тяхното знание или съгласие, най-често непосредствено след раждане, под претекст за медицинска необходимост. Много от тях научават за това едва години по-късно.
Сред потърпевшите е и Вероника Дуждова, 46-годишна жена от Яровнице – най-голямото ромско селище в Словакия. След раждането на второто си дете тя е била стерилизирана, без да бъде информирана.
"Винаги съм мечтала за голямо семейство – с пет или шест деца. Това е важно в нашата общност. Но тази възможност ми беше отнета завинаги“, разказва Вероника пред Дойче Веле.
Днес тя живее сама, въпреки че е омъжена – съпругът ѝ я е изоставил и има деца от друга жена. "Много е тъжно и трудно да говоря за това. Единствената ми сила бяха двете ми деца, които винаги ме подкрепяха“, допълва жената.
От травма към борба за справедливост
Въпреки личната си болка, Дуждова работи за организация, която подкрепя жени, станали жертви на принудителна стерилизация. Тя е и сред най-активните в борбата за финансово обезщетение.
"Много от жените вече са изгубили надежда, но аз ги окуражавам да не се отказват. Започнахме тази борба и ще я доведем до край“, категорична е Вероника.
Адвокатката на потърпевшите, Ванда Дурбакова, обяснява, че едно от големите препятствия дълго време е бил достъпът до медицинските документи.
"Благодарение на натиска на ромските жени, днес вече имаме законово право да изискваме копия от медицински досиета, за да докажем случилото се“, казва тя.
Само в районите на Кошице и Прешов са документирани над 140 случая на незаконни стерилизации.
В момента словашкото правителство подготвя закон за изплащане на компенсации, но не е сигурно дали той ще бъде приет. "Държавата отдавна трябваше да предприеме действия, за да затвори тази болезнена страница от историята. Компенсацията е важна не само за жените, но и за цялото общество“, смята адвокат Дурбакова.
Обществото е разделено
Темата обаче продължава да предизвиква спорове. В общественото пространство се чуват и откровено расистки коментари:
"Не трябва да им се позволява да се размножават като насекоми.“
"Има роми, които раждат деца само заради социалните помощи.“
Въпреки предразсъдъците, Вероника намира утеха в своите деца и внуци. Най-малката – Стелка – скоро ще навърши една година.
"Ако един ден получа компенсация, няма да задържа парите за себе си. Те ще бъдат за моите внуци“, казва жената.
