Първи частен превозвач влиза в железопътния транспорт в България

© Държавата подписа договор с първия частен железопътен превозвач, който ще поеме около 25% от пътническите превози на БДЖ в Източна България. Основните маршрути в Западна България, както и ключовите направления София – Варна и София – Бургас, ще останат под управлението на държавните железници, предава БНТ.



Реформата е от ключово значение за страната, тъй като е условие за получаването на петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.



Един от маршрутите, който ще бъде обслужван от частния превозвач, е най-старата железопътна линия у нас – Русе – Варна. Тя попада в Северния регион, който заедно с Южния лот ще бъде поет от спечелилата фирма. Мненията на пътниците за реформата на двете крайни гари са полярни.



Избраната фирма ще обслужва 25% от всички жп маршрути, докато държавните железници ще останат с останалите 75%, покриващи Западна България.



Гроздан Караджов, министър на транспорта в оставка:



"Постъпиха само две оферти – на БДЖ и на Ивкони."



И двете компании ще използват влакове, закупени през последните 17 години. Подвижният състав, закупен от държавата след 2009 г., ще се ползва безвъзмездно и пропорционално на обема на услугата. По-старите влакове ще могат да бъдат наемани от БДЖ на пазарни цени, а след изтичането на договорите подвижните състави ще се връщат на държавата.



Министерството на транспорта уверява, че реформата няма да засегне настоящите служители на железниците.



"Общо 813 души ще преминат от БДЖ към новия оператор и всички тези хора ще запазят длъжностите си, заплащането и социалните си придобивки", каза още Караджов.



Сред пътниците има опасения, че реформата ще доведе до увеличение на цените на билетите.



Данаил Йорданов, Русе:



"Със сигурност ще се подобри цената, ще стане доста по-висока, защото частните компании искат да печелят."



"Печалбата и на двата оператора е договорно и нормативно ограничена до 3,57%. Тоест извършването на пътническата превозна услуга чрез субсидия не може да генерира по-висока печалба", допълни министърът.



След реформата държавната субсидия за пътнически железопътни превози за първи път няма да отива само в БДЖ. През следващата година държавната компания ще получи 1,8 млрд. евро, а частната "Ивкони Експрес“ – малко над 511 млн. евро. Договорите ще влязат в сила в края на годината.