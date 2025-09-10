Промени в движението по АМ "Тракия"!

© Ограничения в движението днес и утре ще има в участък от магистрала "Тракия“ в област Пазарджик поради отстраняване на крайпътна растителност. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ).



Днес и утре между 6,30 ч. и 15,00 ч. ще се отстранява крайпътна растителност в участъка между 55-ти и 63-ти км на магистрала "Тракия“ на територията на област Пазарджик. По време на работата ще е ограничено преминаването по изпреварващата лента в посока София, като превозните средства ще са пренасочени в активната.



От 9 ч. утре до 9 ч. на 12 септември между 32-и и 34-и км в платното за София на магистралата ще се ремонтира настилката в аварийната лента. Трафикът ще се осъществява без ограничения в изпреварващата и активната лента на магистралата, съобщиха още от АПИ.



От пътната агенция апелират шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.



Прилагането на секционен контрол за измерване на средната скорост на движение по определени участъци от републиканската пътна мрежа започна от 7 септември.