ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Промени в движението по АМ "Тракия"!
Днес и утре между 6,30 ч. и 15,00 ч. ще се отстранява крайпътна растителност в участъка между 55-ти и 63-ти км на магистрала "Тракия“ на територията на област Пазарджик. По време на работата ще е ограничено преминаването по изпреварващата лента в посока София, като превозните средства ще са пренасочени в активната.
От 9 ч. утре до 9 ч. на 12 септември между 32-и и 34-и км в платното за София на магистралата ще се ремонтира настилката в аварийната лента. Трафикът ще се осъществява без ограничения в изпреварващата и активната лента на магистралата, съобщиха още от АПИ.
От пътната агенция апелират шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Прилагането на секционен контрол за измерване на средната скорост на движение по определени участъци от републиканската пътна мрежа започна от 7 септември.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Какви температури да очакваме днес?
07:04 / 10.09.2025
Отсечка на АМ "Тракия" до Пловдив е сред трите най-опасни пътища ...
21:37 / 09.09.2025
Георги Димитров, който е бил с полицейския шеф: Колата мина на 1 ...
21:37 / 09.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват ок...
20:55 / 09.09.2025
Адвокат за случая с шефa нa полицията в Русе: Истината е, че този...
21:15 / 09.09.2025
Бащата на Сияна: Посмъртно изпълних една мечта на дъщеря си
20:36 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
15:25 / 08.09.2025
Принц Хари се завърна в Обединеното кралство
17:02 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS