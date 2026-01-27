ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Тодор Кантарджиев: Между 50 и 80% от антибиотиците, използвани в домашни условия, са ненужни
По думите му мерките ще имат ефект само ако се прилагат единно - както в хуманната медицина, така и в селското стопанство и при животните.
"Иначе резултатът ще бъде нисък“, подчерта той.
Проф. Кантарджиев припомни, че България е стигнала до първите места в ЕС по консумация на антибиотици и по резистентност. "Причината не е просто честата употреба, а неправилното и неразумно изписване“, посочи той.
Според експерта около 35 000 души годишно в Европа умират от инфекции, които не могат да бъдат лекувани с антибиотици заради резистентност. Особено тревожни са вътреболничните инфекции, при които понякога се налага лечение с последна линия лекарства, увреждащи бъбреците.
Кантарджиев подчерта, че между 50 и 80% от антибиотиците, използвани в домашни условия, са били ненужни, и призова за по-често използване на антибиограми, които са финансирани и дават резултат до 48 часа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 40
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Предлагат нови правила за управление на парите за втора пенсия
08:52 / 27.01.2026
Проф. Рачев: Този процес ще приключи днес, идва нова вълна
09:00 / 27.01.2026
Втори ден превозвачи затварят западните ни гранични пунктове
08:07 / 27.01.2026
Гледат делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов
07:55 / 27.01.2026
Президентът Йотова ще се срещне с Рая Назарян: Започва консултаци...
08:03 / 27.01.2026
Жълт код за дъжд и сняг
08:03 / 27.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS