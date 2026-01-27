Проф. Тодор Кантарджиев: Между 50 и 80% от антибиотиците, използвани в домашни условия, са ненужни

© България стартира програма за ограничаване на свръхупотребата на антибиотици, след като страната се нареди сред най-засегнатите в Европа по антибиотична резистентност. Това заяви проф. Тодор Кантарджиев пред NOVA, като предупреди, че антибиотиците са стратегически лекарства и загубата на контрол върху тях крие сериозни рискове за общественото здраве.



По думите му мерките ще имат ефект само ако се прилагат единно - както в хуманната медицина, така и в селското стопанство и при животните.



"Иначе резултатът ще бъде нисък“, подчерта той.



Проф. Кантарджиев припомни, че България е стигнала до първите места в ЕС по консумация на антибиотици и по резистентност. "Причината не е просто честата употреба, а неправилното и неразумно изписване“, посочи той.



Според експерта около 35 000 души годишно в Европа умират от инфекции, които не могат да бъдат лекувани с антибиотици заради резистентност. Особено тревожни са вътреболничните инфекции, при които понякога се налага лечение с последна линия лекарства, увреждащи бъбреците.



Кантарджиев подчерта, че между 50 и 80% от антибиотиците, използвани в домашни условия, са били ненужни, и призова за по-често използване на антибиограми, които са финансирани и дават резултат до 48 часа.