Проф. Тодор Кантарджиев: Между 50 и 80% от антибиотиците, използвани в домашни условия, са ненужни
Автор: ИА Фокус 10:15
©
България стартира програма за ограничаване на свръхупотребата на антибиотици, след като страната се нареди сред най-засегнатите в Европа по антибиотична резистентност. Това заяви проф. Тодор Кантарджиев пред NOVA, като предупреди, че антибиотиците са стратегически лекарства и загубата на контрол върху тях крие сериозни рискове за общественото здраве. 

По думите му мерките ще имат ефект само ако се прилагат единно - както в хуманната медицина, така и в селското стопанство и при животните.

"Иначе резултатът ще бъде нисък“, подчерта той.

Проф. Кантарджиев припомни, че България е стигнала до първите места в ЕС по консумация на антибиотици и по резистентност. "Причината не е просто честата употреба, а неправилното и неразумно изписване“, посочи той.

Според експерта около 35 000 души годишно в Европа умират от инфекции, които не могат да бъдат лекувани с антибиотици заради резистентност. Особено тревожни са вътреболничните инфекции, при които понякога се налага лечение с последна линия лекарства, увреждащи бъбреците.

Кантарджиев подчерта, че между 50 и 80% от антибиотиците, използвани в домашни условия, са били ненужни, и призова за по-често използване на антибиограми, които са финансирани и дават резултат до 48 часа.


