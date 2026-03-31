Автор: Ваня Кузманова 12:13 / 31.03.2026

TAV Operation Services представи Primeclass лаундж от ново поколение на летище "Васил Левски" - София - първата реализация на новата визия за пътническото преживяване на компанията. В уютното пространство дизайнът, местната култура и удобствата се обединяват, за да предефинират пътническото преживяване, поставяйки фокус около усещането, което хората търсят.



Базиран на философията "The Place to Be You", Primeclass преосмисля ролята на летищния лаундж, не като зона за изчакване, а като динамична среда, която следва ритъма, настроението и нуждите на съвременния пътник.



София заема ключово място в мрежата на Primeclass, както като стратегическа дестинация, така и като първата реализация на новата визия. Като един от най-бързо развиващите се авиационни центрове в региона, столицата предоставя стабилна основа за въвеждането на този нов подход към пътническото преживяване.



Концепцията "Haven on Earth"



Пространството в лаунджа на летище София е проектирано като плавна, хибридна среда, в която гостите естествено могат да преминават през различни състояния - общуване, работа и почивка.



Бар и зона за отдих, специализирано кулинарно пространство, работни зони, детски кът, тиха стая за почивка и открита тераса създават заедно многопластова среда, която отразява ритъма на съвременното пътуване.



Концепцията е изградена около пет зони за различни преживявания - Live, Enjoy, Work, Relax и Play, създадени не около функции, а около реалните нужди и моменти от ежедневието на всеки човек.



В основата на тази трансформация стои новият дизайнерски подход на Primeclass - "Haven on Earth", разработен в сътрудничество с международни дизайн и творчески партньори, съчетавайки глобална експертиза и силни местни артисти.



"Това, което казваме, е, че Primeclass е мястото, където можеш да бъдеш себе си", заяви пред ФОКУС Од Феран, главен търговски директор на TAV Airports Holding и главен изпълнителен директор на TAV Operation Services.



По думите ѝ компанията използва изкуствен интелект, за да гарантира, че служителите ѝ знаят точно от какво имат нужда гостите и могат да го предоставят своевременно.



"Ние ясно сме дефинирали трите основни стълба на нашата концепция. Първият е гостоприемството – насочено към хората и към това те да се чувстват добре. Вторият е дигитализацията – способността ни да разпознаваме нашите гости и техните нужди. И третият е устойчивостта – както и въпросът как можем да я адаптираме и локализираме спрямо конкретните нужди тук", каза още тя.



Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор, SOF Connect посочи, че новата концепция Primeclass е водена от ясната амбиция да създава преживявания, които едновременно отговарят на глобалните тенденции, но и са значими на местно ниво.



"След София, концепцията ще бъде постепенно внедрена в други Primeclass лаунджове по света, въвеждайки по-ориентирана към преживяването среда и време, прекарано на летището. Primeclass лаунджът в София е достъпен за пътуващи с различни авиокомпании, членове на лоялни програми и индивидуални пътници, които търсят по-високо ниво на комфорт и по-смислено изживяване по време на пътуването", допълни Кабайеро.



Днес Primeclass управлява над 45 лаунджа по света, включително в САЩ, Бермудите, Турция, Северна Македония, Грузия, Франция, Германия, Швейцария, Латвия, Италия, Оман, Саудитска Арабия, Мадагаскар, Тунис и Казахстан. Това широко международно присъствие позволява на бранда да обслужва разнообразна глобална аудитория, като същевременно запазва силно усещане за място и културна релевантност във всяка дестинация.



Primeclass е част от TAV Operation Services - един от водещите доставчици на услуги за пътници на летищата в световен мащаб. Освен лаунджове, екосистемата на бранда включва допълващи премиум услуги като Meet & Greet, Fast Track и Airport Hotel, осигурявайки цялостно и безпроблемно преживяване - от пристигането на летището до изхода за полет.



Цялото интервю чуйте във видеото.