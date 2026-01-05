ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
При новородените през изминалата година 666 момчета се казват Александър, а 472 момичета – София
Автор: Елена Николова 15:07Коментари (0)375
©
виж галерията
Националният статистически институт (НСИ) публикува данни за най-популярните имена у нас през изминалата 2025 г.

При мъжете традиционно Георги е най-честото (138 653), а при жените ‍️️Мария (99 335). След тях остават Иван и Елена.

При новородените през изминалата година 666 момчета се казват Александър, а 472 момичета – София. За сравнение през 2015 г. Виктория е било най-разпространеното бебешко име, но през изминалата година то остава едва на труто място - след София и Мария.

При момчетата през 2025 г. след Александър остават имената Георги и Калоян.

Най-много именици са празнували на Цветница – над 336 хиляди, сочат още данните на НСИ.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Бизнесмен към жените: Ако си падате по плазмодии и червеи, Феликс...
14:37 / 05.01.2026
МВнР с предупреждение за Сърбия
13:53 / 05.01.2026
Репликата на продавачите: Шефът така нареди
13:33 / 05.01.2026
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките ...
12:52 / 05.01.2026
Предложиха междусрочната ваканция да бъде удължена
12:28 / 05.01.2026
Професор от БАН: През 2026 г. у нас се очакват екстремни явления
13:29 / 05.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
20:30 / 03.01.2026
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
09:08 / 03.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Концесия на стадион "Локомотив"
Жестоко убийство на млад мъж в Мадан
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: