© виж галерията Националният статистически институт (НСИ) публикува данни за най-популярните имена у нас през изминалата 2025 г.



При мъжете традиционно Георги е най-честото (138 653), а при жените ‍️️Мария (99 335). След тях остават Иван и Елена.



При новородените през изминалата година 666 момчета се казват Александър, а 472 момичета – София. За сравнение през 2015 г. Виктория е било най-разпространеното бебешко име, но през изминалата година то остава едва на труто място - след София и Мария.



При момчетата през 2025 г. след Александър остават имената Георги и Калоян.



Най-много именици са празнували на Цветница – над 336 хиляди, сочат още данните на НСИ.