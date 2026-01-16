ИЗПРАТИ НОВИНА
Предупреждение от НИМХ: Студ сковава страната, половин България е жълта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:10Коментари (0)451
©
Утре 17 януари над страната ще е предимно слънчево, но утрото ще е мразовито. По-значителна облачност ще има преди обяд над Югозападна България, но след обяд и там ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа умерен североизточен, в Източна България - силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух. 

Максималните температури ще са от минус 3° в Лудогорието и по източното поречие на Дунав, до около 4° в крайните югозападни райони от страната. В София минималната температура ще е около минус 2°, а максималната ще е около 3°.

Над планините ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност ще има в сутрешните часове на масивите на Западна България, на отделни места там все още ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от севе
©
р-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра - около минус 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ветровито и студено. Ще духа умерен и силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между минус 1° и 3°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.







