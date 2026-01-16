ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Предупреждение от НИМХ: Студ сковава страната, половин България е жълта
Максималните температури ще са от минус 3° в Лудогорието и по източното поречие на Дунав, до около 4° в крайните югозападни райони от страната. В София минималната температура ще е около минус 2°, а максималната ще е около 3°.
Над планините ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност ще има в сутрешните часове на масивите на Западна България, на отделни места там все още ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от севе
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ветровито и студено. Ще духа умерен и силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между минус 1° и 3°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мениджър в строителна компания: Приемането на еврото мотивира хор...
14:15 / 16.01.2026
Откриха труп край София
14:00 / 16.01.2026
Радослав Христов: Търговско споразумение между ЕС и Меркосур е не...
13:06 / 16.01.2026
Икономист: Ще се върне търговията със стоки под щанда, ако се във...
12:25 / 16.01.2026
Близо 400 грама канабис са открити в автомобила на сина на Атанас...
13:05 / 16.01.2026
Как НЗОК плаща за здравето ни?
12:05 / 16.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS