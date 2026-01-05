Предложиха междусрочната ваканция да бъде удължена

© Пикът на грипната вълна в България се очаква в края на януари и началото на февруари. За да бъде ограничено разпространението на вируса, е необходимо да се обсъди удължаване на междусрочната ваканция на учениците до поне четири дни. Това заяви бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев в ефира на Нова телевизия.



По думите му настоящата междусрочна ваканция, която тази година е предвидена само за 2 февруари, е твърде кратка, за да има реален ефект върху прекъсването на епидемичната верига. Според професора именно намаляването на контактите между децата играе ключова роля в ограничаването на грипните епидемии.



Като положителен пример проф. Кантарджиев посочи дългите празнични дни в края на годината, които са допринесли за по-бавното разпространение на грипа в страната.



"Когато има по-дълги периоди без учебни занятия, циркулацията на вирусите значително намалява“, подчерта той.



В коментар за ефективността на ваксините срещу новия грип проф. Кантарджиев се позова на опита на Великобритания. Данните показват, че ваксините осигуряват около 70% защита при децата и приблизително 35% при възрастните. Според него това ясно демонстрира ползата от имунизацията, особено сред най-младите, които са основен фактор за разпространение на инфекцията.



Здравните власти все още не са коментирали официално възможността за удължаване на междусрочната ваканция, но темата остава актуална на фона на очаквания епидемичен пик.