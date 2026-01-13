ИЗПРАТИ НОВИНА
Празник е! Ето какво трябва да направите 7 пъти на този ден
07:40
На 13 януари православната църква почит паметта на светите мъченици Ермил и Стратоник. 

Времето на този ден определя каква ще е пролетта: ако денят е студен и снежен, пролетта ще закъснее. Ако вятърът духа от север, зимата ще бъде сурова и дълга. Снеговалежът на 13 януари означава добър улов на риба.

На този ден, според народното поверие, е строго забранено да се нараняват животни, особено котки.

Препоръчително е този ден да се прекара със семейството и приятелите, споделяйки грижи и топлина с тях. Според народното поверие, ако в къщата има болен човек, на 13 януари той трябва да се постави на обичайното място на котката – вярва се, че това ускорява възстановяването му. 

Съществува и поверие, че на този ден човек трябва да помага на нуждаещите се поне седем пъти през деня – вярва се, че за такива добри дела Бог ще прости седем гряха.







