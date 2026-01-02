ИЗПРАТИ НОВИНА
Пожарникари спасиха момче, паднало в пропаст край Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:35Коментари (0)2538
© Фейсбук
Момче падна от скала в местността Мъртви скали в района на пловдивското село Бойково. Сигналът в пожарната е постъпил около 16.13 часа в първият ден от Новата година, а малко по-късно детето е спасено и предадено на Спешна помощ. Към момента на спасяването му то е било в контактно състояние, научи Plovdiv24.bg.



Местността е популярна сред туристите заради панорамната гледка към село Бойково и местата за пикник, но теренът изисква повишено внимание. 

 

 








