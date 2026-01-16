ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Почина бизнесменът Гери Ченчаджията
По първоначална информация на Каменов му прилошало внезапно, вследствие на което негови близки подали сигнал на телефон 112. Пристигналият на място екип на Спешна помощ го заварил в тежко състояние с обилно кръвотечение. Мъжът незабавно бил транспортиран към болнично заведение, но за съжаление е починал по пътя вследствие на остра кръвозагуба.
По неофициална информация причината за смъртта е чернодробна цироза. При това заболяване, особено в напреднал стадий, е възможна внезапна и масивна вътрешна кръвозагуба, която често е фатална, пише БулНюз.
Веско Каменов е сред първите бизнесмени във Враца след началото на демократичните промени. В ранните години на прехода се е занимавал с обмен на валута, откъдето произлиза и прякорът му Гери Ченчаджията.
Приживе Каменов бе една от най-разпознаваемите личности във Враца и поддържаше приятелства с хора от цялата страна. Само преди броени дни той навърши 65 години.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мениджър в строителна компания: Приемането на еврото мотивира хор...
14:15 / 16.01.2026
Откриха труп край София
14:00 / 16.01.2026
Радослав Христов: Търговско споразумение между ЕС и Меркосур е не...
13:06 / 16.01.2026
Икономист: Ще се върне търговията със стоки под щанда, ако се във...
12:25 / 16.01.2026
Близо 400 грама канабис са открити в автомобила на сина на Атанас...
13:05 / 16.01.2026
Как НЗОК плаща за здравето ни?
12:05 / 16.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS