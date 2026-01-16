Почина бизнесменът Гери Ченчаджията

© Внезапно е починал врачанският бизнесмен Веско Каменов, по-известен в цяла България с прякора Гери Ченчаджията. Трагичният инцидент е станал в петък по време на работа в бетоновия възел, който той е притежавал.



По първоначална информация на Каменов му прилошало внезапно, вследствие на което негови близки подали сигнал на телефон 112. Пристигналият на място екип на Спешна помощ го заварил в тежко състояние с обилно кръвотечение. Мъжът незабавно бил транспортиран към болнично заведение, но за съжаление е починал по пътя вследствие на остра кръвозагуба.



По неофициална информация причината за смъртта е чернодробна цироза. При това заболяване, особено в напреднал стадий, е възможна внезапна и масивна вътрешна кръвозагуба, която често е фатална, пише БулНюз.



Веско Каменов е сред първите бизнесмени във Враца след началото на демократичните промени. В ранните години на прехода се е занимавал с обмен на валута, откъдето произлиза и прякорът му Гери Ченчаджията.



Приживе Каменов бе една от най-разпознаваемите личности във Враца и поддържаше приятелства с хора от цялата страна. Само преди броени дни той навърши 65 години.