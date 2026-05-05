Българската култура и телевизионната общност потънаха в скръб след смъртта на Константин Чакъров – режисьор на десетки емблематични предавания по обществената и националните телевизии. Тъжната новина бе съобщена в социалните мрежи от поета и историк Пламен Павлов, видя Plovdiv24.bg.

Той описва своя близък приятел като изключително талантлив творец, ерудит и честен човек, чието отсъствие ще се усеща осезаемо от всички, които са го познавали.

Константин Чакъров остави дълбока следа в българския ефир като режисьор на предаването "Час по България“ по телевизия СКАТ. Професионалният му път включва още работа в телевизионния център в Благоевград, както и режисурата на знаковото предаване за история и култура на БНТ "Памет българска“. Името му стои зад реализацията и на предаването "Сите българи заедно“, а творческата му биография е обогатена от авторството на повече от 200 документални филма.