Почина Христо Антов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:12
©
На 11 януари 2026 г. почина адвокат Христо Антов – уважаван юрист, дългогодишен професионалист и изтъкнат представител на българската правна общност.

Адвокат Антов има богат и многопластов професионален път. Работил е като хоноруван преподавател в Института по световна икономика в София, юрисконсулт в "Булфрахт Шипброкърс & Чартъринг Ейджънтс“, арбитър в Градския държавен арбитраж и във Върховния държавен арбитраж. Бил е също арбитър към Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата.

Той е основател на адвокатска кантора "ЛЕГАКОМ®“, чийто правоприемник впоследствие става адвокатско дружество "Антов и партньори“. Колегите му го определят като изключителен професионалист с висок морал и значим принос към развитието на правната практика в България.

Поклонението и опелото ще се състоят на 14 януари 2026 г. от 12:30 ч. в храм "Покров Богородичен“, намиращ се зад хотел "Родина“ в София.

Редакцията поднася най-искрени съболезнования на семейството, близките, колегите и приятелите на адвокат Христо Антов. Нека почива в мир.







