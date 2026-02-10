Почина Георги Лебамов

© На 98-годишна възраст почина Георги (Джордж) Аргиров Лебамов - един от най-ярките обществени дейци на македонско-българската общност в САЩ и Канада. Тъжната вест беше съобщена от генералния консул на България в Чикаго Светослав Станков.



Лебамов е роден на 18 юли 1927 г. във Форт Уейн, щата Индиана. През целия си живот той посвещава усилията си на обществена дейност и на съхраняването на културно-историческата памет и идентичността на македонските българи зад океана.



През годините Георги Лебамов заема ключови ръководни позиции в Македонската патриотична организация (МПО) - организация с над стогодишна история, създадена от македонски българи в Северна Америка. Той има съществен принос за организационния живот на МПО, за приемствеността между поколенията и за запазването на ценностите и идентичността на организацията.



Въпреки преклонната си възраст, приживе Лебамов участва в два документални филма, в които разказва моменти от личния си живот и обществената си дейност.



"За мен беше чест да го познавам и да черпя вдъхновение от него и делото му“, посочва генералният консул Светослав Станков, който изрази съболезнования към семейството, близките и всички, докоснати от всеотдайността и службата на Георги Лебамов.