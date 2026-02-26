Почина Асен Шопов, символ на цяла епоха в българския театър

© На 93-годишна възраст ни напусна един от най-значимите и мъдри творци на съвременната българска сцена - Асен Шопов.



През десетилетията на своя път той не просто създаваше театър- той го живееше с аристократично достойнство, вътрешна дисциплина и непоколебима вяра в смисъла на изкуството.



За поколения артисти и зрители Асен Шопов остана символ на цяла епоха - учител по мярка, професионализъм и нравствена висота.



От Съюз на артистите в България го определят като човек, който умееше да превръща сцената в катедрала - пространство на дух, истина и служене. Неговото присъствие остави трайна следа както в театралната общност, така и в културния живот на страната.



Асен Шопов си тръгва, но оставя след себе си мащаб, уроци и светлина, които ще продължат да вдъхновяват. Пътят му към вечните сцени е осветен от обичта и аплодисментите на поколения българи.



Асен Шопов е роден през 1933 г. в с. Брестовица. Поставил е десетки пиеси в София и страната: "Хамлет“ и "Ричард III“ на Шекспир; "Мария Стюарт“ и "Коварство и любов“ на Шилер; "Тартюф“ от Молиер; "Нора“ от Ибсен; "Щастливецът иде“ от Руси Божанов; "Тайната вечеря на дякона Левски“ от Стефан Цанев и др.



През 2012 година получава "Аскеер“ за цялостно творчество, а през 2022 година – "Икар“ за цялостно творчество.



Поклон пред светлата му памет!