Пловдивски бизнесмен е шофирал джипа, конвоиран от полицаи, докато превозва пострадал
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:11
Новият собственик на хотел "БАЦ“ в Петрич - пловдивският бизнесмен Димитър Василев, е шофьорът, конвоиран от пътни полицаи, докато превозва пострадал при катастрофа край петричкото с. Михнево. Това се случи по време на задръстване пред очите на изнервени шофьори, които буквално взривиха мрежата с коментарите, твърдейки, че е крайно неуважително някои да се ползват от полицейски конвой и да изпреварват останалите, които чакат с часове в опашките.

След създаденото напрежение от полицията излязоха със становище, в което официално съобщават, че в района на село Михнево е имало ПТП със самокатастрофирал автомобил с пострадал и се е наложило той да бъде транспортиран спешно в болница. Шофьорът на луксозния бял джип тръгнал да го превозва, но попаднал в задръстване и чрез 112 поискал помощ да мине с предимство, спасявайки пострадалия. Затова и полицаи се включили в транспортирането на ранения.

В неделя следобед, пред очите на бизнесмена Димитър Василев става пътен инцидент, автомобил с шофьор - младо момче се преобръща на пътя. Василев слиза да помогне незабавно. Оказва се, че познава момчето и то е племенник на кметицата на Габрене. Бизнесменът качва ранения в джипа си, за да го закара в болницата в Петрич, информира полиция и телефон 112, както и бащата на момчето. Разбира, че предвид ротацията на работещи отделения в болниците в Петрич и Сандански, интензивното в Сандански не работи и подобни случаи се транспортират в Благоевград.

Бащата на пострадалия моли Василев да превози детето му до Кресна, откъдето той ще го поеме и ще го транспортира до Благоевград или София. Така, бързайки към Кресна, Василев попада в задръстване. Поел голямата отговорност да помогне, той търси помощ от полицията да премине бързо през задръстването, за да не се случи нещо лошо с пострадалия в пътния инцидент. Така стига до Кресна, предава момчето на баща му и се връща обратно в Петрич.

Факт е, че за пътния инцидент има подаден сигнал на 112, установи проверка на struma.com, и пострадалото момче е настанено в болница "Пулс“. Това са фактите, които научихме. Разбрахме, че по случая е образувана проверка в полицията в Петрич.

По непотвърдена още информация от спешния център в болницата в града са заявили, че не са били информирани за подобен инцидент.

Хора, които познават Димитър Василев, са категорични, че той е такъв човек, гледа да помогне, без да мисли за последствията. Има бизнес в района, изкупува селскостопанската продукция в селата Първомай, Михнево и други, и затова познава местните хора. Роден е в село Скрът, но развива бизнеса си в Пловдив, затова и автомобилът му е с пловдивска регистрация.








Смешен и завистлив народ,само в България като се види скъпа кола и извода е че зад волана стой дебил.Не,не винаги е така,някой хора са си постигнали с труд и лишения парите.Не всички в скъп автомобил са крадци и тарикати.Разбирам че,хората са изнервени и не им се стой в задръстване,ама айде малко по-човечни да бъдем.
