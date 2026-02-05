ИЗПРАТИ НОВИНА
Пластичен хирург: Жената нямаше нос, част от устата, не можеше да говори и да се храни
Автор: ИА Фокус 09:48Коментари (0)249
© БНТ
15 часа и с участието на близо 40 лекари - така се случва  първата в света трансплантация на лице от донор, подложил се на евтаназия. Д-р Виктор Андреу е пластичен хирург, част от екипа, осъществил революционната операция.

"Това е нещо ново. Различното в този случай е донорът. Това е първият случай в света, когато донорът е поискал евтаназия. В Испания от 5 години тя е легализирана, когато има такъв донор, поискал евтаназия, трябва подготовка за операцията, имахме в случая 3 седмици да планираме операцията", разказа д-р Виктор Андреу – пластичен хирург пред БНТ.

А тя е дело на усилията на голям екип лекари.

"Много голям екип се включи – 25 пластични хирурзи, повече от 10 анестезиолози, реаниматори – като само лекарите са около 40. Операциите и при реципиента, и при донора започнаха по едно и също време, но операцията продължи около 15 часа", разказва той.

В конкретния случай реципиентът е жена, която се е нуждаела от трансплантация на централната част на лицето.

"Тази пациентка беше с инфекция, дълго време прекара в интензивно отделение. Тя страдаше от некроза на части от тялото – пръсти на ръцете, части от пръстите на краката. Това често се среща при такива пациенти, но в този случай странното беше, че тази жена имаше некроза и на носа, устата. А това не е обичайно", разказва хирургът

За да продължи да има нормален живот, единствената алтернатива пред пациентката е била трансплантацията.

"Тя имаше известни ограничения. Ние трябваше да направим ново лице, защото реципиентът, тази жена беше загубила носа си, част от устата, способността си да се храни, пие, говори, възможността да диша през носа си. Тя можеше да остане жива без тази трансплантация, но със страшно много ограничения, които реално нарушават качеството ѝ на живота. Трансплантирахме кожа, тъкани, мускули, необходими за хранене, движение на лицето за изразяване на емоции, разбира се нерви, за да могат да се движат тези мускули, както и вени, за да сме сигурни че кръвния поток е възстановен в тези тъкани", описва д-р Виктор Андреу.

За да се реализира подобен вид трансплантация и реципиентът и донорът трябва да отговарят на опредени критерии – един и същи пол, съвпадаща кръвна група. И добавя: "Ние търсим донор с подобен цвят на кожата като тази на реципиента. Друго много важно нещо е размерът на главата."

"Най-големият страх като при всяка трансплантация е да не отхвърли реципиента трансплантираните органи, същото важи и за лицето.", посочва д-р Виктор Андреу.

"Отне време да се научи да се храни отново и как да движи лицето си. Сега тя има нова идентичност, ново лице. Ние не можем да го възстановим във вида, който е било лицето преди. Носът е различен. Има разлика.", разказа Андреу.

"Тя беше превързана, но много позитивно настроена. Тя сега започва наново живота си. Все още това не е финалният резултат, още ще се подобрява. Но мога да кажа, че постигнахме много добър резултат. Тя е щастлива с новото си лице.", каза Андреу.

В Испания досега са извършени 6 трансплантации на лице, а в световен мащаб – 54.







