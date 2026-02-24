Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България

© Журналистката Лияна Панделиева сподели в профила си във Фейсбук, че е купила зимно яке за 11 евро от магазин на столичната улица "Витошка“.



"Витошка“ се нарежда между 41-во и 51-во място в световен мащаб сред най-скъпите търговски улици, запазвайки позицията си на най-скъпата локация в България.



"Излязох днес с леко яке, защото времето беше меко и приятно, но започна да застудява и да се смрачава. Вятърът, чиито пориви произволно вдигаха и захвърляха стойки с мартенички и носеше по тротоара леките пластмасови столове на търговците, докато те събираха разпиляната продукция, изведнъж стана мразовит“, разказва Панделиева.



Тя добавя, че се е сетила за магазин точно срещу Съдебната палата, където се продават евтини дрехи.



"Пасна перфектно върху другото ми яке. Наредих се на опашка, на която други премръзнали жени купуваха шапка за 1,10 евро, пуловер за 5 евро, наистина красива жилетка за 6,50. И сега ми е топло и... трябва да намеря място и на това яке, щото си е много готино!“, коментира журналистката.



Според Панделиева, такива магазини предлагат възможност да се сдобиете с качествени дрехи на изключително достъпни цени, особено в студените зимни дни.