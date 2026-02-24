ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
"Витошка“ се нарежда между 41-во и 51-во място в световен мащаб сред най-скъпите търговски улици, запазвайки позицията си на най-скъпата локация в България.
"Излязох днес с леко яке, защото времето беше меко и приятно, но започна да застудява и да се смрачава. Вятърът, чиито пориви произволно вдигаха и захвърляха стойки с мартенички и носеше по тротоара леките пластмасови столове на търговците, докато те събираха разпиляната продукция, изведнъж стана мразовит“, разказва Панделиева.
Тя добавя, че се е сетила за магазин точно срещу Съдебната палата, където се продават евтини дрехи.
"Пасна перфектно върху другото ми яке. Наредих се на опашка, на която други премръзнали жени купуваха шапка за 1,10 евро, пуловер за 5 евро, наистина красива жилетка за 6,50. И сега ми е топло и... трябва да намеря място и на това яке, щото си е много готино!“, коментира журналистката.
Според Панделиева, такива магазини предлагат възможност да се сдобиете с качествени дрехи на изключително достъпни цени, особено в студените зимни дни.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пак затвориха един от най-натоварените пътища в Родопите
17:18 / 24.02.2026
Калин Стоянов: Сценарият за изборите с наше МВР е в ход
16:31 / 24.02.2026
Американците и "Европол" нагазват в загадката "Петрохан"
14:50 / 24.02.2026
Социалният министър: Искаме да предотвартим практиката "Глас срещ...
14:52 / 24.02.2026
Георги Кандев ще бъде назначен за и.д. главен секретар на МВР
13:51 / 24.02.2026
Работник от голям завод, който затваря: Имаме синдикати, но нищо ...
11:33 / 24.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS